Un cant als aires de llibertat de la cèlebre dama mexicana Chavela Vargas. Davant d’un centenar d’espectadors, la cantant santjoanenca Celeste Alías va convocar el llegat d’una de les artistes més estimades en la preestrena de l’espectacle Tranquila. Celeste canta Chavela, que es va celebrar ahir a l’espai El Centru de Cabrianes. Acompanyada pel guitarrista avinyonenc Santi Careta i pel bateria barceloní Oriol Roca, amb qui ha col·laborat en diversos projectes, va oferir un tast d’una de les principals propostes que es podran veure en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa.

A mesura que els assistents ocupaven les cadires se submergien en l’univers de l’artista mexicana, que traspuava en cada un dels elements amb què l’artista Txema Rico havia decorat l’escenografia. Ponxos, altars amb espelmes i fotografies per als morts i una pantalla on es projectaven imatges firmades per Teo Campos ambientaven l’escena. Alías va aparèixer a l’escenari amb la cançó Volver, volver, que li va donar peu a parlar de la gratitud que sent de poder tornar a omplir els teatres.

En el transcurs del concert es percebia la complicitat que hi ha entre els tres músics, que s’han tornat a reunir vuit anys després del reeixit espectacle Celeste canta Machín. Feia temps que sentien el desig d’homenatjar la figura de Chavela i, ara que l’any que ve se celebrarà el desè aniversari de la seva mort, han trobat el moment per fer-ho. La seva voluntat és donar recorregut a l’espectacle per tal que la petjada de la mexicana continuï viva.

L’artista brindava per la cantant mentre entonava la lletra Ella, que el públic taral·lejava. Amb melodies com Macorina, Angelitos negros i Luz de luna, parlava sobre l’amor, la vida i la mort interpretant el paper de Chavela, sota la mirada atenta del director de l’obra, Martí Torras. Alías es posava a la pell del personatge, però sense perdre la seva pròpia veu. «Procuro cantar Chavela des del meu cor», explicava la cantant, que va aconseguir dotar d’una sonoritat actual la música popular mexicana a partir de les improvisacions i els sons de la bateria i la guitarra elèctrica de fons.

Els intèrprets van traslladar al públic la personalitat de Chavela, una autèntica pionera de l’univers LGTBI, a través d’alguns passatges biogràfics i reflexions. Un dels moments àlgids va arribar amb la cançó Los ejes de mi carreta, un elogi a l’art de desviar-se del camí. «El de Chavela és un cant a la llibertat, a estimar allò que una és. Per a mi és un referent com a dona», expressava.

L’última cançó del concert, La Llorona, la va dedicar a les dones, especialment a la seva mare, a qui va convidar a cantar a l’escenari al seu costat. En acabat, va animar el públic a assistir a l’estrena absoluta, que tindrà lloc el diumenge 17 d’octubre al teatre Conservatori de Manresa. I es va acomiadar amb una gran frase de Chavela: «Nunca se dice adiós, se dice te amo».