Tothom va tenir clar que enguany el concert Pòrtic de la Fira Mediterrània, el que en les últimes edicions és el preludi del gran esdeveniment de la cultura d’arrel, s’havia de dedicar a Jordi Fàbregas i Canadell (Sallent,1951 - Barcelona, 2021), traspassat inesperadament el passat gener a les portes de la celebració del festival Tradicionàrius, una de les moltes iniciatives que va impulsar per fomentar la música tradicional catalana. La seva vinculació des dels orígens a la Fira Mediterrània i les seves arrels al Bages també afegien pes a la decisió.

Així, els impulsors del Pòrtic, la Fira Mediterrània, l’Associació D’Arrel i el Kursaal van buscar la implicació necessària del CAT Tradicionàrius, centre que Fàbregas va fundar a Gràcia; i han aconseguit que el proper diumenge 10 d’octubre (18 h, Sala Gran del Kursaal) s’apleguin grans referents de la música folk com Artur Blasco, Toni Torregrossa, Simone Lambregts, Isidre Peláez, Cati plana, Marc Egea o Eduard Casals, que van compartir escenari amb ell en formacions emblemàtiques com El Pont d’Arcalís, Primera Nota, Les Violines o Urbàlia Rurana, de València. També hi seran presents, des de la distància, el Grup Coses i els italians Ariondassa.

Així es preveu que serà un concert «únic» (Carol Duran, directora artística del CAT Tradicionàrius, apunta que «hi ha grups que han retornat a la vida per aquest concert, perquè ja no estan en actiu») i «molt emotiu» (Simone Lambregts, fundadora de Les Violines, n’està convençuda perquè destaca que «m’he adonat que tothom tenia una relació especial amb en Jordi. I no ho serà només per als músics, sinó també per al públic»). Durán ha destacat que, per sobre de tot, «serà una trobada d’amics», que han acompanyat Jordi Fàbregas en la seva trajectòria professional, «per fer una mirada al passat, per tot el que ens ha donat com a referent en la música d’arrel, i des del present enllaçar amb el futur, per agafar el seu llegat amb amor i continuar fent-lo evolucionar». Hi participaran 18 músics professionals.

Però s’iniciarà el concert amb la forta vinculació del músic sallentí amb la cultura popular. Catorze músics de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent, el seu poble natal, interpretaran el Ball Nou, que Fàbregas va crear per als gegants de Catalunya, la Cultura i el Treball; i el Ball de Bruixes (de Josep Escudé), que s’interpreta pel Carnaval sallentí i que Fàbregas va portar als escenaris amb Foc al tribunal. A més, els 20 integrants de cor InCordis de Manresa interpretaran Au jovent!, del Grup Coses, el primer en el qual va estar Fàbregas.

El músic sallentí estarà present en altres concerts de la 24a Fira Mediterrània, com el concert inaugural, amb l’estrena de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC); i el recital Almanac, 40 anys, que impulsat pel mateix Fàbregas havia d’inaugurar el passat Tradicionàrius.