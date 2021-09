La família de Regió7 va perdre ahir qui va sr el seu primer director, Jordi Comellas i Novell. Nascut a Balsareny fa 69 anys, no ha pogut superar un càncer que se li va diagnosticar al juny. La cerimònia de comiat se celebrarà avui a les 12 del migdia a l’espai Mémora del seu poble natal.

Comellas va néixer el 1952 i va destacar com a periodista sent corresponsal al Bages d’El Correo Catalán, on la seva posició independent dels poders locals el va convertir en una veu respectada en aquells temps de postfranquisme i informació coartada. Això va fer que els promotors de Regió7 li oferissin fer-se càrrec del llavors projecte de bisetmanari, que feia les primeres passes al llarg del 1978 i va aconseguir aparèixer finalment el darrer dia d’aquell any.

El balsarenyenc, que va renunciar a una incipient carrera professional a Barcelona per traslladar-se a Manresa a liderar el projecte, es va mantenir al càrrec durant el temps en què va caldre fer-se un lloc en un panorama mediàtic i social encara fortament marcat pel franquisme, i en el qual el repte era tant prendre el pols dels nous temps d’una naixent democràcia -nous ajuntaments, autonomia reestablerta- com consolidar les bases empresarials del projecte. El 1983 va passar el relleu a Gonçal Mazcuñán, membre de l’equip promotor i també periodista de la redacció des de primera hora. Amb el traspàs, Jordi Comellas va passar a exercir diferents funcions de responsabilitat dins de l’equip i, sobretot, es va concentrar en la seva tasca com a reporter, amb la qual va excel·lir per la seva especialització en els temes mediambientals dècades abans que l’ecologia passés a ser un tema habitual als mitjans de comunicació. Els seus treballs li van valdre dues vegades el prestigiós premi Tasis-Torrent: el 1990 per «El Bages, cementiri nuclear», i el 2004 per «Història d’un soldat». Durant uns quants anys també va ser responsable del tancament diari de l’edició.

El 2011 es va prejubilar i es va poder dedicar en cos i ànima a la seva passió per la natura, que va combinar amb la seva perícia com a fotògraf. El seu treball ha estat recollit en diferents publicacions i, fins avui mateix, a la secció «Clic viu de natura» de la penúltima pàgina de Regió7.