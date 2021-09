Antonio Gasset, el director i presentador del programa de la 2 "Días de cine", ha mort aquest dimecres. Fa cinc anys, el periodista i crític cinematogràfic va deixar el veterà espai per voluntat pròpia, sent substituït per Cayetana Guillén Cuervo.

Fallece Antonio Gasset, periodista, crítico cinematográfico y director y presentador del espacio de TVE Días de cine. La Academia le reconoció con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez en 2011. pic.twitter.com/Fo6uuN5Mhi — Academia de Cine (@Academiadecine) 29 de septiembre de 2021

Gasset també va treballar en programes com Informe semanal i Off cinema, encara que després va dirigir 13 anys "Días de cine", on s'havia fet popular per la seva ironia sobre la televisió i el setè art. De fet, és considerat mestre d'un humor sarcàstic que ha deixat empremta en el periodisme cultural espanyol, a pesar que, com ell mateix va admetre, mai ha dedicat "més de cinc minuts a escriure una entradeta".

L'Acadèmia el va reconèixer amb el Premi de Comunicació Alfonso Sánchez en 2011.

Figura clau per al cinema

Antonio Gasset Dubois -el seu primer cognom li ve del filòsof José Ortega y Gasset, del qual és nebot segon-, ha ensenyat, en opinió de l'Acadèmia, "a apreciar el cinema i a descobrir-lo en totes les seves facetes en aquest espai de la televisió pública, al qual va arribar després de ser ajudant de direcció d'Informe semanal, del qual va ser subdirector; participar com a actor en diverses pel·lícules durant els anys 70 i principis dels 80, entre altres en 'Arrebato'; i dirigir diversos curts, entre els quals figura 'Los hábitos del incendiario".