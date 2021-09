Crear un diari, fer-lo créixer, donar-li solvència, atorgar-li credibilitat i arrelar-lo en les ments dels ciutadans del seu territori és una feina d’anys, de generacions. Jordi Comellas va ser, per a Regió7, la primera balda d’una cursa de relleus. Com a director, va liderar el diari en la seva fase més tendra; després, com a periodista, va ser un reporter prou destacat per guanyar dos premis Tasis-Torrent, el 1990 i el 2004. I amb això no n’hi va haver prou. Ja jubilat, va abocar-se a la seva passió per la natura i va esdevenir un magnífic especialista en fotografia d’animals i va acceptar sense pensar-ho la proposta d’ensenyar el seu treball a la penúltima pàgina del diari, on durant els darrers anys ha tingut una secció deliciosa de la qual, malauradament, avui oferim el darrer lliurament. Mireu-la i admireu-la. Serà l’homenatge que al Jordi li hauria agradat més.