Fins aquest dijous, 30 de setembre, es pot veure a la Biblioteca del Casino de Manresa l’exposició de la desena de gravats de Lourdes Fisa que formen part de llibre "Cartes. Silencis" (Pagès Editors), amb versos del poeta, lingüista i fotògraf Carles Duarte i textos de Ramon Casalé, museòleg, historiador i crític d’art.

Formada en les especialitats de gravat i estampació, Fisa retorna amb aquest treball «als meus orígens... i als de la societat: l’art gravat es remunta a l’origen de l’home», apunta. Per a l’artista, la creació d’aquest projecte va suposar un acte «íntim» ple de «complicitats» -tots tres coneixen profundament l’obra l’altre- que va derivar en la possibilitat d’establir un «diàleg entre la paraula escrita i la imatge poètica». I si bé Cartes-Silencis reflecteix, com apunta Fisa, «la petjada d’un moment històric concret» aporta, també, «una mirada universal i humanista que va més enllà dels mesos que vam estar tancats». Les obres tenen dos títols, el del poema i el del gravat (Mar/Desert d’onades, per exemple), que Fisa ha treballat amb la tècnica calcogràfica a la punta seca, a l’aiguafort, la xilografia, el gofrat, les tècniques additives i la monotípia. El silenci, les ombres, el mirall, el mar o els abres, temàtiques habituals en el treball de Duarte, com explica Casalé en el llibre, es fan un lloc en aquest «mirall fet de paraules» que és la poesia per al seu autor.