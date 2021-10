El FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, se celebra excepcionalment a la tardor, però ha retornat amb l’energia acumulada per irradiar des del recinte postindustrial de l’Anònimia propostes culturals multidisciplinàries que o bé no tenen lloc al circuit comercial o bé són artistes que actuen per primer cop a la ciutat. Entre les propostes més destacades de la jornada central que se celebrarà demà destaca la visita de Laetitita Sadier, gran personalitat del pop modern coneguda per ser la líder del grup Stereolab, que portarà públic de fora a Manresa. L’artista francesa presentarà el seu nou format de directe en solitari al FABA, en una gira que només tindrà parades a Madrid i Castelló de la Plana. I també actuarà el duo electrònic Hidrogenesse, que amb més de 20 anys de trajectòria i considerat un grup de culte, «incomprensiblement» encara no s’havia presentat en directe a la capital del Bages, destaca Eduard Serra, director artístic del festival del barri antic.

I si hi ha un valor que potencia especialment el FABA és el talent local. Per aquesta banda hi trobem l’estrena del grup de slow hip-hop Julio & £Thin Mzngo creat entre Manresa i Sant Hilari Sacalm, l’actuació dels bagencs Àxel Garcia i Berta Jàtiva que formen Hidepeck (pop indie amb hardcore)...

I, a banda dels escenaris musicals, hi haurà oberta durant tot el dia la llotja de creació, on es barrejaran artistes plàstics i visuals emergents catalans i locals.