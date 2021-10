«Pensem en gran per començar en petit». Jordi Jet Serra, un dels promotors del FABA (Festival Artístic del Barri Antic) i els diversos agents culturals del Centre Històric de Manresa que formen part del col·lectiu, tenen clar que, després de 4 anys d’un festival nascut amb la intenció de convertir l’antiga fàbrica de l’Anònima «en un espai de creació per a la cultura transformadora», ha arribat l’hora de concretar els usos i la gestió que ha tenir aquest equipament municipal. La intenció del col·lectiu, que ja té elaborat un avantprojecte, seria que l’any vinent, després de la celebració del FABA del maig, es comencés a posar fil a l’agulla amb activitats permanents. I com s’articularia la seva proposta?

Com explica Serra, la idea seria demanar la cessió gratuïta a través d’una «llicència d’ús d’un bé de domini públic per a un període de 2 a 4 anys». El consistori es faria càrrec dels «subministres» i la gestió l’assumiria el col·lectiu, que buscaria «socis i agents», especialment de l’entorn, en el que seria una gestió «comunitària» de les propostes. Aquesta seria una primera fase que, per entomar-la i fer-la créixer posteriorment, necessita, primer, «que l’Ajuntament defineixi sobre quin espai és possible desenvolupar el projecte. No és el mateix la primera planta d’oficines que els soterranis. L’encaix, dels tallers cooperatius, o de l’espai de creació, seria diferent», explica Serra.

El model que proposa el FABA en aquesta primera fase seria similar, apunta Serra, al projecte de La Tabacalera de Madrid, edifici propietat del ministeri de Cultura, que després d’anys de pressió de l’entorn, el 2010 va firmar un conveni de gestió comunitària dels 9.200m2 dels 30.000 que té. Hi participen una trentena d’entitats. El de La Tabacalera és un dels projectes convidats aquesta setmana en les jornades del festival per conèixer referents i obrir el debat al voltant de la proposta de model de gestió de l’Anònima. Un segon model que també s’haurà presentat a les jornades i que podria tenir la seva adequació a l’Anònima a llarg termini, explica Serra, seria el de La Harinera de Saragossa, un espai amb gestió directa per part de la comunitat i suport econòmic i tècnic del consistori en un edifici municipal.

El FABA va néixer el 2017 amb l’objectiu primigeni d’impulsar aquest espai de creació transformadora a l’Anònima. Una reivindicació que «l’arc polític de l’Ajuntament va abraçar amb matisos» en el ple de l’Ajuntament del març del 2019 i que la majoria de partits van incorporar en els programes electorals just abans de les municipals. La darrera iniciativa del FABA va ser el passat mes de juliol amb la presentació d’una instància a l’Ajuntament sol·licitant la definició dels espais disponibles a L’Anònima per poder fer una proposta tècnica i concreta. Una instància de moment sense resposta.

Un espai cobejat

Com remarca Serra que, amb Alba Martínez Armengol, Christian López i Núria Montanyà Vila s’han encarregat de l’avantprojecte de l’Anònima, el primer pas és «definir que se n’ha de fer i què ha de ser l’Anònima». Un espai cobejat com a set de rodatge, per exemple. De fet, subratlla Serra, «el projecte ha de tenir un lligam amb la Manresa Film Office perquè la intenció és ser compatibles. És una indústria de creació». També es veuria amb «bons ulls» que si l’Ajuntament decideix, com s’havia plantejat, traslladar dependències municipals, aquestes concordessin «amb el marc conceptual» de la proposta del FABA, «com podria ser l’agència de desenvolupament local o d’emprenedoria». Per a Serra, el que no tindria cap mena de sentit és que l’Anònima, «que connecta el Centre Històric amb la ciutat nova sigui només un espai mort de serveis municipals de 8 a 3».