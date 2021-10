El director artístic del FABA, Eduard Serra, diu que la de Rodrigo Laviña y su combo és una proposta «interessantíssima, pels valors de cooperació entre artistes de diversos àmbits de l’escena». Es podrà veure demà tancant la nit a l’Espai Mahou (23 h). Es tracta d’un disc produït de manera intercooperativa per part de diferents col·lectius (com La Ciutat Invisible i Quesoni-Say It Loud), al qual posa nom un dels integrants d’Extraño Weys, que ha format part de grups com Pirat’s Sound Sistema o At Versaris. I, a més, en directe el veterà del hip hop el defensa liderant un equip de set músics de renom del panorama jazzístic del país, entre els quals hi ha els germans avinyonencs Santi i Alba Careta.

El disc Rodrigo Laviña y su combo emana del projecte Extraño Weys, format per Laviña, que s’encarrega de les lletres; Patxi Vazil (Viktor Pizza), responsable de la música; i el Gordu del Puru, un MC de Súria que «no està tant actiu». «Treballem d’una manera bastant solitària, i tot el disc està basat en samplejos, retalls de música aliena, que remixem, i hi rapegem a sobre. I posar-li el meu nom és una manera de dir que és la pedrada del Rodrigo, perquè vaig ser el que va apretar més perquè es fes realitat», exposa Laviña.

A l’hora de plantejar concerts, hi havia l’inconvenient que Viktor Pizza no se sent massa a gust fent directes, i Laviña es va acabar fent un «vestit a mida amb amics del món de la música. Cadascun d’ells és un personatge musical i és molt maca la conjunció de totes les visions diferents de la música al servei d’un espectacle comú. És una traducció del disc especial, que li dóna una altra dimensió».

Però el disc no es queda curt en col·laboracions: Joana Gomila i Laia Vallès (Folk Souvenir, Paradís), Martí Sales (Surfing Sirles) i Marta Garret (The Bop Collective), que també està al combo, «i és responsable d’un dels talls més guapos del disc i té una veu espectacular de R&B».

Ja han fet concerts «molt singulars», com la proposta als Tallers d’Avinyó a càrrec de Santi i Alba Careta i Irene Reig, part de la plantilla del combo, amb l’arranjament de temes del disc per a big band que van intepretar els alumnes: «va ser supermàgic». Laviña col·labora amb els Tallers de fa molts anys: «és un projecte que m’estimo molt i té part de culpa que això estigui passant». I també ja han passat pel Konvent de Cal Rosal (on es van fer la fotografia): «va ser tot superboig sota una lluna plena, van passar coses que només passen allà».

Com queda ben plasmat en un projecte amb tanta suma, Laviña defensa que «la nostra alternativa és fer feina agregant esforços. No és una via fàcil, però els resultats són molt profitosos perquè generem espais d’afinitat i confiança i posem els nostres tempos i les nostres línies vermelles». Així, com diu un dels temes, «Tornem a les andades, perquè no hi ha més remei. Com a mínim hem après a aixecar-nos davant els monstres que tenim al davant: la banca, el mercat laboral, la gestió de l’energia, l’estat espanyol...».