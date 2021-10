L’Espai Ànima, el cicle que uneix Música i Salut, iniciarà la novena temporada el proper divendres 8 d’octubre, a les 8 del vespre, a la Sala Gòtica de l’hospital de Sant Andreu de Manresa.

El tret de sortida es farà amb la projecció del film Mantra, sounds into silence (2017), un documental sobre el fenomen social del cant de mantres i les experiències dels participants. El cant comunitari de mantres amb origen a l’Índia, anomenat també kirtan, ha esdevingut a occident una pràctica que s’ha estès a un públic més ampli, fins al punt que alguns dels seus cantants més cèlebres han estat nominats als Grammy. La projecció tindrà la presència de la directora del film, Georgia Wyss, i també de músics en directe en una sessió de cant de mantres de 30 minuts. Per assistir-hi cal reservar plaça a manresaespaianima@gmail.com. El preu és de 10 euros.