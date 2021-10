L’espai de l’Anònima era ple de gom a gom. A fora una cua de gent esperava que es buidés l’espai interior per poder-hi entrar. El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA) va rebre, ahir, la millor resposta possible, tant per part dels artistes participants com del públic que hi va assistir.

Marc Orriols, cap de producció del FABA, es va mostrar molt orgullós de l’èxit d’aquesta jornada central, que va acollir encara més gent que la inaugural, celebrada diumenge passat. «És precisament això el que volem que sigui l’Anònima», deia Orriols.

Els concerts d’ahir al vespre van començar amb Laetitia Sadier omplint l’espai cobert de l’Anònima convertit en escenari per a aquest festival.

D’11 a 8 del vespre també es va dur a terme la Llotja de Creació, un espai on artistes de diverses disciplines mostraven el seu contingut.