Una Anònima viva fins i tot a les fosques

«L’Anònima ha de ser un espai per a tot aquell que no tingui un espai». Amb aquesta frase resumeix Eduard Serra la significació del Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, del qual és el director artístic. Dissabte va tenir lloc la jornada central del festival, que, malgrat uns problemes tècnics que van haver d’aturar un dels concerts de la nit durant més de 30 minuts, va rebre una molt bona resposta del públic assistent.

Va ser mentre tocaven els Hidrogenesse, un duet conceptual, sorprenent i extravagant i que van haver de veure com la seva actuació se n’anava en orris. Quan, per fi, van poder tornar a l’escenari, van ser rebuts amb una forta ovació i, amb humor i comprensió, van dir: «Allà a darrere hem vist cirurgia d’alt risc». A continuació, l’organització del festival va anunciar que, com a compensació, el duet s’havia convertit en la primera confirmació del FABA 2022, que se celebrarà del 8 al 14 de maig.

La resta de la jornada es va desenvolupar amb un èxit proporcional al dels anys anteriors a la pandèmia, és a dir, aclaparador. Entre la jornada inaugural, diumenge passat, i la central, abans-d’ahir, el festival va acollir una quarantena de propostes artístiques entre els dos espais de concert i la llotja de creació.

Pel que fa als concerts nocturns, les ganes d’aixecar-se de les cadires per ballar i saltar eren, a cada hora, més inevitables. A les 8 del vespre, Laetitia Sadier hipnotitzava el públic de l’escenari interior. L’artista francesa trepitjava Manresa per primera vegada i només li va caldre una taula de so, una guitarra elèctrica i el seu fil de veu per fer l’actuació.

A l’escenari exterior, l’ambient canviava per complet al ritme del DJ OTRO. És precisament aquesta l’essència del FABA a la nit: dos espais musicals que permeten gaudir de dues atmosferes festives diferents al mateix temps.

A les 11 de la nit va arribar a l’escenari interior el plat fort: Rodrigo Laviña y su Combo. Amb una barreja entre rap, jazz, el pop català ye-ye i música brasilera, aconseguien que, ara sí, els espectadors no poguessin evitar aixecar-se de la cadira per seguir el seu ritme a peu dret. Una sintonia que es va contagiar a l’escenari exterior amb Meri, una discjòquei que va portar a l’èxtasi les persones que, fins aleshores, havien estat assegudes menjant i bevent a les taules de davant l’escenari.

«Quantes sales tenim a Manresa que programin de manera estable? I els joves, quins espais tenen per assajar, practicar, crear i trobar el seu camí?», es preguntava, finalment, Serra.

Una pregunta que ell mateix va respondre: «L’Anònima ha de poder ser aquest espai per a ells, i amb les diverses edicions del FABA anem demostrant que és possible aconseguir-ho».