‘El retorn, la vida després de l’Isis’, treball d'Alba Sotorra que relata la dura realitat d’un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres d’estat Islàmic, és la proposta del Documental del Mes d'aquest dijous, 7 de setembre (19h). El cicle, coordinat per MEES i CineClub, torna a l’Espai de la Plana de l’Om i, a més, s’oferirà als centres de secundària en una sessió matinal vehiculada a través del Servei Educatiu del teatre Kursaal.

A ‘El retorn, la vida després de l’Isis’ Alba Sotorra narra la seva estada al camp d’al-Roj, al nord-est de Síria, on va aconseguir accés exclusiu. Allà va conèixer la Shamima Begum (Regne Unit) i Hoda Muthana (EUA), que van marxar dels seus països manipulades per la propaganda terrorista i l’odi de les xarxes socials. Van ser demonitzades pels mitjans de comunicació i ara ningú no en vol saber res. El penediment sincer mereix una segona oportunitat? Es pot justificar que els països occidentals acceptin el retorn dels fills però rebutgin que les mares puguin tornar? La directora catalana s’esforça per comprendre els matisos d’una situació complexa i delicada.

El seguiment durant dos anys de la vida de la Shamima, la Hoda, la Hafida, la Nawal i la Kimberly ens posa en un lloc incòmode, però el seu testimoni ens fa entendre la crueltat, l’abús i la misogínia que han viscut. La sensibilitat de Sotorra per observar sense prejudicis posa en evidència la necessitat urgent d’establir un diàleg honest i empàtic entre cultures, religions, gèneres i cosmovisions diferents.

Per garantir les mesures de seguretat i control, l’Espai de la Plana de l’Om tindrà les entrades numerades i les invitacions es poden adquirir anticipadament a través d’internet a www.kursaal.cat.