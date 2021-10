La Palanca, el I Festival de Circ Contemporani d'Esparreguera, va cloure aquest diumenge la seva primera edició amb més de 1.700 entrades venudes i 1.200 espectadors únics. El certamen ha programat una quinzena d'espectacles i activitats, la majoria concentrats durant aquest cap de setmana, que han omplert, de mitjana, un 90% de l'aforament habilitat. Propostes com l'espectacle inaugural, Respira.cions, de la ballarina esparreguerina Anna Rodríguez Escalé, les exhibicions adreçades a infants, els tallers de circ en família i l'espectacle Fils, que es va presentar davant del Museu de la Colònia Sedó, van exhaurir totes les entrades disponibles.

El festival, que va néixer amb la voluntat d'apropar el circ contemporani a tots els públics, ha comptat amb la participació de vuit companyies professionals procedents de Catalunya i França que han presentat els seus espectacles de circ d'autor en espais com el Teatre de La Passió, el Patronat Parroquial, la plaça del Centre, l'església de Santa Eulàlia o l'Escorxador. L’alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha destacat que la primera edició del certamen ha estat un èxit, com ho demostra el 90% d'ocupació, i s'ha compromès a treballar per donar-li continuïtat. A més, ha remarcat que el festival ha generat "sentiment de pertinença i reivindicació" del municipi.