L'Hospital de la Mar, la Fundació Amics de l'Hospital del Mar i Erika Lust Films han presentat aquest dilluns Wash Me, un curtmetratge eròtic dirigit per una pacient de càncer de mama que parla de l'impacte del tractament en la sexualitat femenina. L'obra està firmada per Rebecca Steward i mostra la seva experiència personal durant el procés de recuperació de la malaltia, amb l'objectiu de parlar "sense tabús" d'aquest aspecte i "no amagar" els efectes que provoca en les dones que l'han patit. La pel·lícula s'ha projectat a la Filmoteca de Catalunya, on s'ha presentat també una campanya solidària per recaptar fons i finançar la investigació en el camp de la immunoteràpia a l'Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).

Durant la presentació del curtmetratge, Steward ha explicat que es tracta d'un projecte "molt important i personal" a través del qual volia comunicar "un missatge del qual no es parla gaire". Així, espera que quan altres pacients que han passat pel mateix que ella, vegin la seva proposta, sentin que "no estan soles" i que no han de tenir "vergonya" de parlar-ne amb les seves parelles i metges.

El curtmetratge també pretén transmetre un missatge "d'esperança" i recordar que "tot acaba tornant". "Hi ha més temes dels que es pot parlar a part de la mort, també s'ha de tenir en compte la qualitat de vida de les dones", assenyala la creadora de Wash Me. El càncer de mama és un dels més freqüents que pateixen les dones, amb més de 5.000 casos diagnosticats cada any. La supervivència s'ha incrementat en les últimes dècades, superant el 80% dels casos. La seva incidència està directament relacionada amb l'edat, incrementant les possibilitats de patir-lo a partir dels 50 anys.

Les conseqüències del tractament

El diagnòstic i el tractament tenen un efecte directe sobre la sexualitat de les dones. La quimioteràpia provoca en molts casos la pèrdua de la menstruació - de vegades de forma permanent-, un fet que es combina amb el tractament per reduir la producció d'estrògens en alguns tumors. Tot això fa que les pacients s'enfrontin a una menopausa avançada, amb efectes com la pèrdua de la libido i sequedat vaginal, entre d'altres. A això cal sumar altres efectes físics, com la pèrdua de cabells o l'efecte de la cirurgia sobre la mama i els problemes emocionals que aquest fet pot provocar.

La cap de secció del servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar, Sònia Servitja, creu que el fet de "compartir una experiència" personal pot obrir la porta a moltes pacients a "tractar obertament el tema". Tot i això, també lamenta que encara hi hagi una educació "molt tancada", que porta a la gent a plantejar-se "què diran o què pensaran" els altres. Una opinió compartida per l'oncosexòloga, Rosanna Mirapeix, que ha recordat que la sexualitat "no només es basa en un aspecte biològic, sinó que també té una dimensió social i psicològica". En aquest sentit, remarca que el curtmetratge és una forma "interessant" de "normalitzar" una situació "molt estesa". "És important la confiança i la comunicació amb la parella, però també entendre que el coit no és l'única sortida", subratlla.