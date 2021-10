Cinemes Bages Centre es vesteix de gala aquest dissabte, 9 d’octubre, per acollir a les 20 h del vespre una sessió especial de “Las leyes de la frontera”, una pel·lícula rodada en gran part a Manresa. L’acte està organitzat conjuntament per la Film Office Manresa de l’Ajuntament de Manresa i Cinemes Bages Centre i comptarà amb la presència del director Daniel Monzón, el productor Edmon Roch i alguns dels membres del seu equip.

“Las leyes de la frontera” està dirigida per Daniel Monzón (guardonat amb el premi Goya a millor director i guió per Celda 211) i produïda per Ikiru Films, Atresmedia Cine i La Terraza Films. La pel·lícula va clausurar dies enrere la 69a edició del Festival de Sant Sebastian i aterra aquest divendres, 8 d'octubre, a les sales de l’estat.

El rodatge del llargmetratge es va fer durant el mes d’octubre de 2020 a diverses localitzacions de la ciutat de Manresa, als carrers Vallfonollosa, carretera de Cardona, Francesc Moragas i sector Avecrem, Fontanet i plaça Hospital, així com la realització i rodatge a quatre platós situats dins de l'Anònima.

La pel·lícula és una adaptació realitzada pel guionista Jorge Guerricaechevarría de la novel·la homònima de l’escriptor Javier Cercas. “Las leyes de la frontera” transcorre a l’estiu de 1978, quan Ignacio Cañas (Marcos Ruiz) és un estudiant de 17 anys introvertit i amb certa inadaptació que viu a Girona. En conèixer a Zarco (Chechu Salgado) i Tere (Begoña Vargas), dos joves delinqüents del barri xinès de la ciutat, es veu immers en una carrera imparable de furts, robatoris i atracaments. És la història en què Nacho es fa gran, travessant la línia que hi ha entre el bé i el mal, entre la justícia i la injustícia.