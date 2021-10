Gioconda Belli, poeta i activista nicaragüenca, obrirà el Tocats de Lletra

Tant l’espot que signa el manresà Oriol Segon (es pot veure a www.tocatsdelletra.cat) com la imatge creada per al cartell de l’artista Marina Berdalet, de l’Estany, transmeten l’esperit de la quinzena edició del Tocats de Lletra, que se celebrarà del 19 al 31 d’octubre i girarà entorn del concepte de fragilitat que, segons va subratllar ahir la regidora de Cultura de Manresa, Anna Crespo, «dona molt de sí, perquè fragilitat no vol dir feblesa, que siguem fràgils no vol dir que no siguem forts».

El festival, impulsat per l’Ajuntament, el Gremi de Llibreters de Catalunya i Òmnium Cultural Bages-Moianès amb la complicitat d’un munt d’entitats de la ciutat vinculades a l’àmbit cultural, «ha agafat una volada impressionant i ha posat Manresa en el món literari», va destacar ahir Antoni Daura, en nom del Gremi de Llibreters. En aquesta ocasió oferirà 32 propostes presencials en diversos escenaris i, tal i com ja es va establir en l’edició de l’any passat (que no es va poder completar a causa de les restriccions derivades de la pandèmia), molts dels actes es retransmetran en directe a través del YouTube de Manresa Cultura.

Aquest Tocats de Lletra destaca per la presència paritària de dones i homes. Precisament, un dels plats forts serà el que estrenarà la programació (dimarts 19 d’octubre, 19 h, Espai Plana de l’Om): una trobada amb la reconeguda poeta, novel·lista i activista Gioconda Belli (Managua, Nicaragua, 1948). Des dels seus inicis, l’autora sempre va acompanyar l’escriptura amb la reivindicació pública del paper de les dones a la societat, un fet que la va portar a participar activament al Front Sandinista d’Alliberament Nacional i a ocupar diversos càrrecs al seu país. La seva conversa amb la poeta Àngels Gregori permetrà indagar en l’univers literari d’aquesta veu imprescindible de la literatura llatinoamericana. Recentment ha publicat l’obra El pez rojo que nada en el pecho, que li ha comportat el premi de poesia Jaime Gil de Biedma.

Altres caps de cartell són els tres protagonistes del ja clàssic recital País petit (dissabte 23 d’octubre, 19h), que dóna veu a tres llengües (basc, català i gallec): Bernardo Atxaga, Manuel Forcano i Chus Pato; la poeta i traductora Teresa Pascual, que protagonitzarà una nova edició de la Festa Estellés (dijous 28 d’octubre, 20 h), que es recordarà amb motiu del 50è aniversari de la publicació del Llibre de meravelles; i Josep Vallverdú, que als seus 98 anys ha publicat el poemari Pa de forment i el presentarà el dissabte 30 d’octubre (13 h), a l’Espai Òmnium.

Però el Tocats de Lletra també és plataforma per a poetes emergents, com Núria Contreras Coll, Irene Gómez Diéguez i Anna Casajuana Gumà, «que, com qui diu, acaben de sortir de l’ou, però se’n sentirà a parlar», va assenyalar Jordi Estrada, d’Òmnium Cultural Bages-Moianès. Seran les protagonistes del recital Darrera fornada (dissabte 23, 21 h).

Felícia Fuster i Jordi Cussà

A més, hi haurà propostes per recordar autors que ja no hi són. A Felícia Fuster, en el centenari del seu naixement, se li dedicarà una exposició, un club de lectura i un recital (23 d’octubre, 12 h) amb Carme Sansa i Sílvia Comes. Es reivindicarà Jordi Cussà, «un autor molt nostre, que sempre havia col·laborat amb el Tocats i que, tot i que és més conegut per la seva narrativa, també tenia una obra poètica considerable», va apuntar Estrada. En parlaran dos bons amics de l’escriptor berguedà traspassat el juliol passat: Llorenç Capdevila i Matthew Tree (dimecres 27 d’octubre, 19 h). I la relació de Joan Margarit, mort a principi d’any, amb la música protagonitzarà el recital inaugural del Tocats de Lletra (dimecres 20 d’octubre, 20 h), a càrrec de l’actriu Sílvia Bel i el compositor i pianista manresà Manel Camp.

Del festival literari manresà també en destaquen les produccions pròpies, com el muntatge anual a càrrec de la Companyia Els Carlins, enguany basat en textos de poetes que van patir l’exili (divendres 22 d’octubre, 20.30 h).