El teatre Conservatori de Manresa acollirà el 19 de novembre els premis Lacetània de les Arts i la Cultura 2021. La gala comptarà amb un espectacle presentat per Mireia i Cirera i dirigit per Sílvia Sanfeliu que girarà al voltant del món de la dansa i el ball. El cos de ball dels Lacetània amenitzarà l'acte amb diferents coreografies al llarg de la gala.

El termini per optar als guardons acaba el 15 d'octubre i el jurat farà públic el veredicte el 4 de novembre. Aquesta edició compta amb una novetat pel que fa a les entitats convocants, ja que enguany l'estudi Litel.cat s'afegeix a la llista, amb el nou premi Litel de Música. Coordinats per Òmnium Bages-Moianès, participen en la convocatòria l'Ajuntament de Manresa, l'Associació Cultural El Galliner, el Centre d'Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, Litel.cat i aquest diari, el Regió7.

Els deu guardons de la convocatòria d'enguany són el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central, el Premi Bages de Narrativa jove, el Premi El Galliner de textos teatrals, el Premi Empremta, el Premi Litel de Música, el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, el Premi a la Projecció artística, aquest any en la modalitat d'Aquarel·la, el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana, el Premi Regió7 de Comunicació i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves.