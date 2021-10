Serà la segona Fira Mediterrània en pandèmia però amb una situació completament diferent de l’octubre passat. Si el 2020 la paraula més utilitzada era flexibilitat enguany es pot parlar de recuperació. Amb permís del Procicat, això sí. La fira manresana, que se celebrarà la setmana que ve, del 14 al 17 d’octubre, recupera volum (67 propostes, una vintena més que el 2020); els Off (Humus, Estepa, Mostra de Grups Amateurs de teatre de la Catalunya Central i Xarxa Alcover); llotja física (que inaugura ubicació al centre de la ciutat, amb l’epicentre al pati del Casino però també a la Casa Lluvià i al Kursaal); i actuacions de cultura popular després d’un any d’absència per les restriccions de la covid. Aquesta recuperació suposarà, per exemple, el retorn dels castellers a la Mediterrània en un nou espai per a la colla i per a la fira, la plaça Porxada, que es rebatejarà per la celebració de la Mediterrània com la plaça de la Fira.

Però recuperació no vol dir normalitat. No hi haurà aglomeracions ni espectacles ni espectadors que col·lapsin els carrers. La colla castellera Tirallongues de Manresa tornarà a la plaça després d’un any i mig d’aturada per la covid i de l’aplaudida demostració al pati del Casino, a final d’agost, per la festa major de la ciutat. Ho faran el dissabte 16 d’octubre, a les 11 del matí, acompanyats dels Castellers de Lleida per oferir una actuació per a un màxim de 80 persones que hauran de reservar entrada i que hauran d’estar asseguts. No és l’escenari ideal però és, finalment, un escenari, ni que sigui amb limitacions.

Com explicava ahir Lídia Hinojo, la gerent de la fira, tornar a programar aquestes actuacions «és un pas més en la recuperació d’activitats. És feixuc per a nosaltres i feixuc per al públic, que ha de reservar, ha de preveure què vol anar a veure i perd la part d’improvisació que és inherent a la fira». Però són els temps que ens ha tocat viure. Així, els Tirallongues i els Castellers de Lleida inauguraran a la plaça Porxada l’activitat en aquest espai que acollirà, majoritàriament, les propostes relacionades amb la cultura popular: concerts, presentacions així com artesans i parades, en el que serà un tast reduït del FiraPasseig. La Porxada serà també l’escenari dels concerts dels off, de l’Humus i l’Estepa (en aquest cas, excepte l’actuació d’Ana Tijoux, que es farà a la Stroika).

Dos espais a la Porxada

La Porxada, apunta Hinojo, és una plaça amb diferents accessos que permet ajustar-se a la normativa del Procicat. Així, la plaça es dividirà en dos espais. Un per a les parades de cultura popular, amb un aforament de 80 persones. Funcionarà amb control de seguretat (com el Passeig o Sant Domènec per Sant Jordi): no caldrà reserva, a mida que el públic surti de l’espai, n’entrarà de nou. L’altra meitat de la plaça tindrà un escenari i vuitanta cadires per al públic. En el cas de l’actuació castellera, s’establiran protocols d’entrada i sortida i cada colla podrà fer castells amb un màxim d’un centenar de persones i vint-i-cinc grallers. Les colles no es relacionaran entre elles -ni amb el públic-, portaran mascareta durant l’actuació i hauran de presentar un test d’antigen previ.

La cultura popular també estarà present en els Rizomes de la Fira que, en aquesta primera edició i mitjançant exposicions, conferències i col·loquis, es dedicaran a Manuel Cubeles, Palmira Jaquetti i Joan Tomàs.