Pura Travé i Fornell, premi a la millor fotografia popular per “China town”, i Josep Brunet i Bacardit, premi a la millor fotografia tècnica/artística per “Dinant a Nova York”, han estat els guanyadors de la 16a edició del conc urs de fotografia per a adults Viatgers Manresans.

L’acte de lliurament de premis va tenir lloc al Centre Cívic Selves i Carner, amb l’assistència de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo i Obiols, i el president de Foto Art Manresa Bernat Bozzo i Closas. A continuació es va realitzar la xerrada de viatges “Bolívia, un país de contrastos” a càrrec de Zenón Calsina, bolivià resident a Manresa.

L’exposició de la trentena de fotografies de viatges realitzades per persones adultes es podrà veure al Centre Cívic Selves i Carner (carrer Bernat Oller, 14-16), del 18 d’octubre al 12 de novembre, de dilluns a divendres de 16 a 21 h, en comptes de les dates anunciades prèviament (del 5 al 29 d’octubre).

Demà el cicle continua al Casal de les Escodines

Demà dijous, 7 d’octubre, les activitats del cicle Viatgers Manresans 2021 continuaran al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50). A les 19.30 h, al vestíbul s’inaugurarà i es lliuraran els premis de l’exposició Petits Viatgers Manresans i itinerari fotogràfic 2021 realitzat el 19 de setembre des del Casal de les Escodines fins a la font de Sant Pau.

A les 20 h al local de Foto Art Manresa (2n pis del Casal de les Escodines), tindrà lloc la xerrada de viatges “Els nenets, pastors nòmades de Iamàlia (Sibèria)“, a càrrec de Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en cultures àrtiques.

Del 7 al 29 d’octubre es podrà visitar, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h i els dissabtes de 10 a 14 h, l’exposició de fotografies dels infants de 6 a 12 anys presentades al concurs.

El concurs i les activitats de Viatgers Manresans 2021 estan organitzades per l’Ajuntament de Manresa i Fot Art Manresa, amb la col·laboració de Viatges Concord, Foto Art Manresa, GuiesBtt.cat, Viatges Masanés, Victòria Complements, Bages Terra de Vins, Expert Juanola Photomaton, Llibreria Papasseit / Contrast Fotografia, Aurea Visuals, Fèmina, Abacus, Mont Sant Benet- Fundació La Pedrera, El Pati Vertical i EcoRailCardener.