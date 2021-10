Joseph Beuys (Krefeld 1921 – Düsseldorf 1986) és considerat un dels artistes més influents de la segona meitat del segle XX per la transformació radical que va aplicar a l’art contemporani. Nascut a Alemanya, la seva biografia guarda paral·lelismes amb Ignasi de Loiola i precisament és la figura del sant el que el vincula amb Manresa.

Beuys va executar el 1966 l’acció ‘MANRESA’ (en majúscules) a la galeria Schmela de Düsseldorf totalment influenciat per Sant Ignasi, amb qui comparteix història de vida: Beuys va patir un accident aeri durant la Segona Guerra Mundial i va abandonar el món militar per l’espiritualitat de l’art. Loiola, ferit en batalla, va deixar les armes al seu pas per Montserrat i Manresa i es va convertir en el pelegrí que va escriure les bases dels Exercicis Espirituals, doctrina de la seva futura església. Conceptualment, per a Beuys Manresa “és un espai on és possible la transformació, el viatge, l’experiència de la renovació; una estació central de l’art i l’espiritualitat”, explica Pilar Parcerisas Colomer, que exerceix com a comissària del centenari de l’artista alemany a Manresa.

Anys més tard, el 1994, amb Beuys ja mort, el compositor i músic Henning Chistiansen i l’escultor Björn Nörgaard —artistes d’origen danès que ja havien col·laborat amb Beuys el 1966 en el projecte ‘MANRESA’— van viatjar fins a la capital bagenca per realitzar ‘MANRESA HBF’ (“Manresa Estació Central”), una continuació de la primera acció que va servir per reinterpretar el missatge inicial i que va deixar a la ciutat l’escultura de la Creu de Beuys, instal·lada sota el Pont Vell, al costat de les balmes del Cardener.

Ara, en el marc de Manresa 2022 i del centenari de Beuys, Nörgaard retornarà a Manresa per executar una nova acció que tancarà el cercle i que tindrà lloc el març del 2022, just 500 anys després de l’arribada de Loiola. L’escultor danès farà una estada ja aquest octubre per tal de preparar l’acció i buscar localitzacions. També farà trobades amb alumnes de l’Escola d’Art de Manresa i del Batxillerat Artístic de l’Institut Lluís de Peguera, i participarà en la presentació del llibre de Pilar Parcerisas ‘Manresa, una geografia espiritual’ (Editorial Tenov), una publicació que reedita el contingut del llibre publicat el 1994 sobre l’acció ‘MANRESA’, i del qual se’n faran versions en català, castellà i anglès amb l’objectiu de posicionar arreu la rellevància de Manresa i d’Ignasi de Loiola dins la biografia i obra de Beuys. La presentació es farà el divendres 29 d’octubre a l’Espai Plana de l’Om (18.30h) i inclourà una “conferència-performance” de Nörgaard.

“Beuys va ampliar l’antic concepte de les disciplines i dels gèneres artístics”

Parcerisas assegura que “la figura de Joseph Beuys ha estat capaç de portar el pensament i el discurs artístic del segle XX a la seva màxima potència” i detalla que el Moviment FLUXUS dels anys 60 “li va permetre trobar la possibilitat de capgirar el sistema de l’art i d’ampliar l’antic concepte de les disciplines o dels gèneres artístics, d’una manera en què l’art pogués abastar qualsevol activitat humana”. Parcerisas també subratlla que l’acció ‘MANRESA’ “és frontissa en el seu treball artístic”.

La doctora en Història de l’Art versa sobre els paral·lelismes entre Beuys i Loiola, que es donen la mà a Manresa: “tots dos són personatges que busquen curar les ferides; tots dos són guaridors d’ànimes i tots dos entren dins la guerra interna de l’home (...); Loiola concep a Manresa els Exercicis Espirtiuals, base de la seva futura església, i Beuys hi concep el seu concepte de plàstica social i un nou ordre social per al futur”. Seguint aquest fil, Parcerisas especifica que amb l’acció de Nörgaard del pròxim mes de març “tancarem la trilogia de ‘MANRESA’ 1966, ‘MANRESA HBF’ 1994 i finalment ‘MANRESA’ 2022”.