El periodista de Regió7 Abel Gallardo ha estat el guanyador de l’edició d’enguany d’un dels dos guardons que concedeix anualment l’associació de premsa europea MIDAS, que aplega una trentena de diaris publicats en llengües regionals o minoritàries, i de la qual forma part Regió7.

El treball, que va ser publicat a les pàgines 2 i 3 i a l’edició digital el 14 de març, oferia una visió detallada i humana de la formació que el Centre de Normalització Lingüística ofereix a immigrants que volen aprendre català a Manresa, unes classes gratuïtes per a les quals hi ha hagut tradicionalment més demanda que places. Només l’arribada de la covid i la popularització de les classes online va fer que els immigrants que volen aprendre català no hagin de posar-se en una llista d’espera.

El treball signat per Abel Gallardo va ser distingit pel jurat del guardó per la qualitat periodística amb què aborda un tema de gran importància per al futur del català. El premi és dotat amb mil euros i va ser lliurat divendres passat al vespre en una gala celebrada a l’hotel Savoia Excelsior Palace de la ciutat italiana de Trieste, on enguany s’ha celebrat l’assemblea anual de l’associació.

Juntament amb aquest guardó es va concedir el premi Otto von Habsburg, que cada any distingeix una persona que hagi destacat per haver promogut la riquesa lingüística europea i l’intercanvi entre comunitats culturals. En aquesta ocasió es van lliurar els guanyadors d’aquesta edició i dels de l’edició de l’any passat, quan l’esdeveniment no es va poder celebrar a causa de la covid.

El guardó va ser lliurat pel director de Regió7, Marc Marcè, membre de la junta directiva de l’entitat. En la presentació que va fer del premiat va destacar la seva curiositat periodística i la seva qualitat humana, i va destacar la importància de posar en relleu que la promoció del català no rep tots els recursos públics que necessita. Gallardo va agrair la distinció i va explicar que els alumnes amb qui va parlar sovint lamentaven que ells fan un esforç per aprendre la llengua però els catalans els parlen en castellà.

La gala de MIDAS d’enguany va ser organitzada pel diari Primorski Dnevnik, que es publica en eslovè a Trieste per a la minoria eslovena de la regió, que compta amb la protecció de l’Estat italià i disposa de dues escoles públiques on s’imparteix l’ensenyament oficial italià en eslovè.

L’associació, de la qual Regió7 és membre fundador i que inclou, per exemple, el català Vilaweb i el basc Berria, agrupa una trentena de publicacions diàries en llengües regionals com el català o l’euskera, o en llengües minoritàries dins dels seus estats, com l’hongarès a Eslovàquia i Romania o l’alemany al Tirol del Sud, una regió autònoma dins d’Itàlia.