On compro les entrades?

A través d’un enllaç a la web de la fira: www.firamediterrania.cat; a les taquilles del Kursaal (passeig Pere III, 35), de dimarts a dissabte d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. Durant els dies de fira: dijous 14 d’octubre, de 16 a 24 h; divendres 15 d’octubre, de 10 a 13 h i de 16 h a 24 h; dissabte 16 d’octubre, de 10 a 13 h i de 16 a 23 h i diumenge 17 d’octubre, de 10 a 14 h i de 16 h a 21 h. Per telèfon al 93 872 36 36, en horari de taquilla. Es recomana portar l’entrada al mòbil. Dels quatre abonaments a la venda, amb 4 espectacles cadascun al preu de 15 euros, només queden disponibles, a data d’avui, el de música i el d’arts escèniques.

Quins espectacles són de pagament i quins són gratuïts?

Enguany, tots els espectacles seran de pagament, excepte els off i els castells (que necessitaran reserva). Les entrades per a la Taverna de la Fira, la Plaça de la Fira (Porxada), el pati de l’Anònima i el pati del Kursaal, costaran 2 euros; la resta, 5 euros per a l’entrada anticipada, i 10 euros el mateix dia de l’espectacle. En fer la compra, automàticament quedaran bloquejades les butaques del costat. Els infants de menys de 2 anys no pagaran entrada. La mascareta serà d’ús obligatori a partir dels 6 anys. Es recomana arribar als espais de representació amb un mínim de 20 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada. S’han posat a la venda 16.000 entrades.

Les taquilles de la plaça Sant Domènec estaran obertes?

No, no hi haurà taquilles ni punt d’informació a Sant Domènec. Tampoc, cap programa de mà de la fira en paper. La informació estarà disponible en línia.

S’ha de dur mascareta durant la funció o concert?

-Sí, és obligatori.

Quin és l’aforament permès?

A dia d’avui, del 70 %.

Hi haurà espectacles al carrer?

Cap de multitudinari ni itinerants per evitar possibles aglomeracions. Els escenaris exteriors d’aquesta edició seran el parc del Cardener –zona del Pont Nou– ; el pati de l’Anònima; el pati del Kursaal i la plaça Porxada, rebatejada com la Plaça de la Fira, que dissabte i diumenge acollirà artesans i parades amb productes relacionats amb la cultura popular, concerts, presentacions i actuacions castelleres.

Així, tornen els castells?

Hi haurà una actuació castellera, que es farà dissabte 16 d’octubre a les 11del matí a la Plaça de la Fira (Plaça Porxada). Hi participaran la Colla Castellera Tirallongues de Manresa i els Castellers de Lleida. Oferiran una actuació per a un màxim de 80 persones que hauran de reservar entrada i que hauran d’estar asseguts. Cada colla podrà fer castells amb un màxim d’un centenar de persones i vint-i-cinc grallers. Les colles no es relacionaran entre elles -ni amb el públic-, portaran mascareta durant l’actuació i hauran de presentar un test d’antigen previ.

Hi haurà Llotja física?

-Aquest any sí. El professionals hauran de recollir les acreditacions a la Casa Lluvià i l’epicentre de l’activitat professional serà al pati del Casino, batejat com a ÀreaPRO fins a les 18h, dijous, divendres i dissabte. Aquests dies a partir de les 18.30 h i diumenge, passarà a ser la Taverna de la Fira, amb activitats únicament per al públic que hagi comprat l’entrada i els professionals que hagin fet reserva corresponent.