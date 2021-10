Les jornades de patrimoni que organitza cada any el Centre d’Estudis del Bages coincideixen enguany amb les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra arreu de Catalunya des de fa 30 anys. Això és degut a que les jornades de l’entitat bagenca, que es fan habitualment al mes de gener, es van haver d’ajornar a causa de la Covid.

Les novenes jornades se centraran en la preservació de les torres i castells, és a dir, els elements del patrimoni defensiu medieval al Bages, la seva importància i la seva situació actual que, en molts casos, es troba en perill a causa de l’abandonament; per la desaparició per causes naturals; i per la desconeixença de les noves generacions. Així es vol fomentar l’autoestima i el coneixement de la pròpia història. També es volen estudiar possibles línies de treball per tal de redreçar aquesta situació i buscar solucions o propostes que puguin contribuir a preservar, estudiar i conèixer el nostre patrimoni.

Després de la xerrada introductòria que ja va fer ahir Jordi Gibert Rebull, avui (9.30 h) es farà una jornada de reflexió i de debat sobre el patrimoni dels castells de frontera del Llobregat i el Cardener amb les comunicacions sobre el castell de Castellet, a Sant Vicenç de Castellet (Oscar Trullàs), el castell de Godmar, a Callús (Marc Torras), el castell de Cardona (Andreu Galera) i el castell de Sallent i l’església rodona de Sant Sebastià (Eduard Píriz González). L’activitat tindrà lloc al convent de les monges Caputxines, al carrer Talamanca de Manresa, que és més àmplia que la sala d’actes de la Casa Lluvià, on es feien les jornades, i permet complir les mesures anti-Covid. Per cloure les jornades, el dissabte 23 d’octubre es farà una visita matinal comentada al castell de Sallent amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sallent i la confraria de la trenta-Sisena del poble.