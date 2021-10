Una de les novetats del certamen per a aquesta edició és l’Obrador d’arrel, un programa pensat per a donar suport als artistes i a les produccions que exploren la cultura popular des d’una vessant contemporània i que és la continuació, potenciada, del laboratori de creació que impulsa la fira de fa anys. El programa té la col·laboració d’una vintena d’entitats, empreses i institucions en la coproducció dels muntatges amb un clar objectiu: crear un circuit d’exhibició arreu del país.

La presentació, el passat mes de maig, es va fer a l’obrador de Mosaics Martí, on els artesans mosaïcistes treballen amb les tècniques del segle XIX però amb estètica contemporània. Una filosofia que té el mateix «ADN de la fira», apuntava en la presentació el director artístic de la Mediterrània, Jordi Fosas. L’Obrador es concep en tres nivells: acompanyar els artistes en tot el procés; crear xarxa amb altres festivals, equipaments i fires i fomentar maridatges entre creadors contemporanis i el teixit associatiu. Enguany de l’Obrador es podran veure 14 propostes: l’OMAC (Trencadís) que inaugurarà la fira; Adrià Grandia (Re-); Almanac, 40 anys (revisitació del primer disc de La Murga); Míriam Encinas-Laffitte, Laia Fortià, Elvira Prado-Fabregat i l’igualadí Carles Viarnès amb Més lloc per a la fosca; Explicadansa de Beatriu Daniel i Toni Jodar; Glòria Ribera (Parné); Heura Gaya, Marçal Ramon, Ivó Jordà i Atzur (Re·Romanç); Laia Santanach (Tradere SP, amb entrades ja exhaurides); Kernel Dance Theatre (LÓNG); Lara Brown (El movimiento involuntario); el cantant i compositor senegalès establert a Catalunya Momi Maiga (Nio, que l’any passat va actuar a l’Off enguany entra a la programació oficial amb entrades exhaurides); la guineana establerta a Sabadell des de fa 10 anys Nakany Kanté (Nakany Kanté amb so de cobla); Ullsclucs (proposta per al públic familiar, amb infants a partir de 2 anys); i el jove ballarí i coreògraf Pol Jiménez , «cridat a ser un dels grans noms de la dansa espanyola», remarca Fosas, que ja ha esgotat les entrades per Lo faunal.