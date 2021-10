És la fira de la recuperació. I aquesta perspectiva és diametralment oposada a la de l’any passat quan el mateix dia de la inauguració, la Mediterrània va haver d’afrontar un reajustament horari pel toc de queda i el tancament de la restauració. Enguany, el mercat d’espectacles manresà -si no hi ha res de nou- arriba amb l’obertura dels locals d’oci nocturn i, sobretot, amb el retorn d’activitats que, l’any passat es van haver de suspendre: es recupera la llotja física, els offs i els actes de cultura popular, com els castellers. Una última hora aplaudida malgrat les restriccions. El focus vermell, però, continua posat sobre els actes multitudinaris i de carrer: aquest any, tampoc. La Mediterrània celebrarà del 14 al 17 d’octubre la seva 24a edició i ho farà amb més espectacles i amb més professionals. Serà el seu segon any de pandèmia.

La normalitat encara no ha arribat i això es traduirà en les indispensables mascaretes, en les distàncies i de moment, també, en l’aforament: el 70 %. I pendents de si la reobertura que s’intueix possibilita arribar al 100 % de la capacitat els dies de fira. Fins ahir, ja hi havia una desena d’espectacles amb entrades exhaurides. Entre ells, l’inaugural.

La creació jove

Els artistes joves que utilitzen l’arrel com a motor creatiu és un dels eixos principals de la programació d’aquesta edició, com explica el director artístic de la fira, Jordi Fosas. Joves que, allunyats per edat de la necessitat de trencar amb una tradició entesa únicament com a identitària , la conceben com a material artístic per «crear projectes contemporanis d’una manera totalment desacomplexada». La tradició ja no és rònega sinó «material de proximitat» que es redescobreix amb nous formats. I un d’aquests noms propis de «l’aposta pel talent emergent» és l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), que inaugurà la Mediterrània, dijous que ve, al Teatre Kursaal (21 h) amb Trencadís. L’OMAC farà a Manresa «la seva presentació oficial amb el seu primer projecte» que lidera el compositor i director Daniel López amb la cantant Anna Ferrer (ambdós a la imatge d’aquesta pàgina). L’OMAC és una formació orquestral integrada per trenta-un músics joves «que s’han format en instruments de música d’arrel a l’ESMUC i al Liceu» (un altre canvi de paradigma). En la plantilla que l’integren, músics bagencs com Adrià Grandia i Alba Careta.

67 propostes artístiques

La programació d’aquesta edició tindrà 67 propostes (22 més que el 2020), de les quals 43 en són estrenes. N’hi haurà 37 de música (1 de pública familiar); 30 d’arts escèniques, de les quals 16 de dansa i cirs i 14 de teatre i instal·lacions (5 de públic familiar). Dels 67 espectacles, 44 procedeixen de companyies catalanes; 18 de la resta de l’estat i n’hi haurà 5 d’internacionals. Com veuran en aquestes pàgines, la programació s’articula en sis itineraris: escena catalana, músiques del món, més enllà de Mediterrània, dansa i circ, teatre i instal·lacions i propostes familiars i escolars, en la recuperació, també, del Firaescoles.