El concert Pòrtic de la 24a edició de la Fira Mediterrània de Manresa ha retut homenatge aquest diumenge a la tarda al músic sallentí Jordi Fàbregas. El concert ha aplegat molts dels artistes que van compartir escena amb ell o que hi han tingut una forta vinculació com ara Artur Blasco, Simone Lambregts, Isidre Peláez, Toni Torregrossa, Cati Plana, Marc Egea o Eduard Casals. Tots ells van compartir escenari amb ell amb formacions tan emblemàtiques com El Pont d'Arcalís, Primera Nota, les Violines o Urbàlia Rurana Es tracta d'una iniciativa conjunta entre la Fira Mediterrània, el CAT Tradicionàrius, l'Associació d'Arrel i el teatre Kursaal de Manresa.

El Pòrtic de la Fira Mediterrània dedicat a Jordi Fàbregas és una proposta única que ha aplegat un gran nombre d'artistes referents de l'escena folk i d'arrel. El concert ha rememorat les formacions més destacades que van acompanyar al músic al llarg de la seva vida com Primera Nota o el Pont d'Arcalís. Una trobada entre músics i amics per retre-li homenatge a través de la música que van compartir.

La forta vinculació i implicació de Fàbregas amb la cultura popular ha estat el punt de partida d'aquest Pòrtic amb la intervenció de l'Escola Municipal de Música Cal Moliné de Sallent. La formació ha interpretat una composició seva, el 'Ball Nou', així com també l'arranjament del 'Ball de Bruixes', que després Fàbregas va dur als escenaris a través del repertori d'El Pont d'Arcalís. D'altra banda, el cor InCordis de Manresa ha interpretat un dels temes més destacats de Fàbregas, 'Au Jovent!'.

Al llarg del concert també s'han pogut reviure per un dia formacions emblemàtiques com Primera Nota i El Pont d'Arcalís, amb Artur Blasco, Les Violines i Marc Egea com a convidats especials. La música valenciana també hi ha estat present a través d'Urbàlia Rurana i hi hagut la intervenció especial del Grup Coses i dels músics italians Ariondassa.

Una tarda "de records i nostàlgia"

La vídua de Jordi Fàbregas, Lola Capdevila, ha pujat a l'escenari del Kursaal visiblement emocionada: "Avui serà una tarda màgica, de records i nostàlgia. Serà molt emotiva pel Pol i per mi". Capdevila ha recordat que "en l'agenda familiar hi havia marcats en vermell els dies de la Fira Mediterrània, eren sagrats. Enguany, malauradament, el cos del Jordi ha fallat i no pot ser-hi, però hi ha la seva ànima". La companya de tota la vida de Jordi Fàbregas també ha dit que "avui, si pogués, també hi hauria el conseller de Cultura i bon amic Lluís Puig".

Capdevila ha explicat al públic que s'ha volgut posar una pinça de color groc que habitualment portava el seu company. "Pels músics les pinces d'estendre roba són molt importants. D'ençà que van agafar els representants del Govern i molts vam començar amb els llaços reclamant la seva llibertat, el Jordi sempre portava aquesta pinça amb una clau de sol. Avui me l'he volgut posar per vosaltres i en el seu record", ha puntualitzat. La vídua de Fàbregas s'ha acomiadat amb un "amunt i crits", una de les proclames que feia habitualment el músic i compositor.

Guanyador del Premi Nacional de Música i la Creu de Sant Jordi, Fàbregas va ser una figura com a líder de grups pioners com Grup Coses, l'Harmònica Brava, La Murga, Primera Nota i El Pont d'Arcalís. A més, va ser artífex de la creació del Festival Folk Internacional Tradicionàrius i fundador del Centre Artesà Tradicionàrius, que va dirigir durant 27 anys.