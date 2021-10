Els economistes David Card, Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens han estat guardonats amb el Premi de Ciències Econòmiques del Banc de Suècia en memòria d'Alfred Nobel, conegut popularment com Nobel d'Economia, segons ha anunciat aquest dilluns la Reial Acadèmia Sueca de Ciències.

En el cas del canadenc David Card, els responsables del premi han destacat les seves contribucions empíriques a l'economia laboral, mentre que respecte a Joshua David Angrist i Guido W. Imbens han subratllat les seves contribucions metodològiques a les relacions causals.

"Els guardonats d'enguany, David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens, ens han proporcionat nous coneixements sobre el mercat laboral i han mostrat quines conclusions sobre causa i efecte es poden extreure d'experiments naturals. El seu enfocament s'ha estès a altres camps i revolucionat la recerca empírica", ha assenyalat l'Acadèmia.

D'aquesta manera, els tres premiats succeeixen en el palmarès d'aquest guardó els economistes Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson, guanyadors del Nobel d'Economia el 2020. Així mateix, David Card havia rebut el 2014 el Premi Fundació BBVA Fronteres del Coneixement en Economia.

El Nobel d'Economia no forma part del llegat d'Alfred Nobel, perquè el va establir l'any 1968 Riksbanken, el banc central suec, coincidint amb el 300 aniversari de l'entitat, i es va concedir per primer cop el 1969 per distingir el noruec Ragnar Frisch i el neerlandès Jan Tinbergen.