Òmnium Cultural ha impulsat una iniciativa per crear 500 parelles lingüístiques, que es beneficiaran de més d'un centenar d'activitats culturals gratuïtes arreu del territori. El projecte Tàndem Cultural aspira a fomentar la llengua catalana a través de la cultura i la cohesió social, creant espais de trobada entre persones catalanoparlants i nouvingudes que vulguin aprendre la llengua. La iniciativa ha arrencat aquest dimecres amb una agenda que posa a disposició de gairebé 400 persones una trentena d'activitats, com ara concerts d'Oques Grasses, Maria del Mar Bonet, Sílvia Pérez Cruz o Clara Peya, espectacles de màgia del Mag Lari i obres de teatre o cinema, entre d'altres.

"Cal que el català segueixi sent una llengua inclusiva i d'acollida. Perquè quan diem que volem ser més, això també ha de suposar que no permetrem que s'exclogui ningú per motius de llengua", ha refermat en un comunicat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, convençut que el català és un element d'"autoestima col·lectiva".El projecte Tàndem Cultural ha obert inscripcions aquest dimecres a través de la web de la iniciativa, que fa l'emparellament de forma automàtica.

El 17 d'octubre, quan està previst que es tanquin les inscripcions, s'informarà de les parelles per correu electrònic i s'animarà als participants a trobar-se una hora abans de l'activitat cultural per conèixer-se i parlar en llengua catalana. Després de l'acte, que els serà gratuït, es reuniran per valorar la trobada, amb la possibilitat de repetir parella per a futures activitats.