Si la gestió de la pandèmia va provocar que l’any passat la Mediterrània engegués reajustant els horaris nocturns dels espectacles i amb els bars i restaurants tancats en el darrer moment, la fira que avui obre portes ho fa reajustant els aforaments. També en l’últim sospir però, a diferència del 2020, en positiu. Així, els espais municipals com els teatres Kursaal i Conservatori i la sala Plana de l’Om recuperaran, a partir de divendres, el 100 % de la seva capacitat. I la Stroika, amb llicència de sala de concerts, oferirà divendres, per primer cop en 19 mesos, un concert amb el públic a peu dret, amb el 70 % de la capacitat, sense distàncies, amb mascareta i amb la necessitat de presentar el passaport covid. Serà el de Roba Estesa, que ja tenia exhaurides les 250 localitats per a un concert amb el públic assegut; ara, hi podran anar 300 persones més. L’aixecament de restriccions en aquests equipaments culturals afectarà una trentena de funcions de divendres a diumenge.

Avui, però, primer dia del mercat d’espectacles d’arrel manresà, l’aforament continuarà al 70% i això vol dir que al muntatge inaugural, a càrrec de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), amb entrades exhaurides de fa dies, no es puguin aplicar les noves mesures decretades pel govern, que entren en funcionament demà. Lídia Hinojo, gerent de la Mediterrània, explicava ahir que, malgrat haver de gestionar canvis de darrera hora, l’ampliació és «una notícia positiva». Ara, resten a l’espera de la publicació de la normativa (divendres), per saber si podran ampliar o no l’aforament al 100 % en espais que no són equipaments culturals estables com la nau de l’Anònima o la Taverna de la Fira. Un cas diferent és la Sala Els Carlins, que podria ampliar butaques al 100 %. La decisió la prendran avui. A la plaça Porxada, rebatejada com a Plaça de la Fira, on se celebrarà els off de l’Estepa i l’Humus, l’actuació castellera i les activitats de cultura popular, Hinojo explicava ahir que no es preveu cap canvi. Així, es manté la reserva d’entrada sense numerar, la capacitat per a 80 persones per a concerts i actuacions i 80 més per a l’espai dedicat a les parades. Tampoc es preveu cap canvi en espais com la Capella del Rapte, el Refugi Antiaeri de la Renaixença o el Parc del Cardener, amb espectacles «pensats per a aforaments reduïts».

La Mediterrània inaugura avui la seva 24a edició (els parlaments es faran just abans del concert de l’OMAC), recuperant les xifres d’espectacles del 2019: 68 (sumant l’actuació castellera). En total, 103 companyies que oferiran 120 funcions en quatre dies. La xifra de professionals acreditats fins ahir era de 1.160, 78 internacionals. D’aquests, una seixantena visitaran presencialment la Mediterrània. La programació artística inclou la presència de diversos col·lectius i artistes manresans com els Tirallongues, l’Orfeó Manresà, la Coral Escriny, l’INS Lluís de Peguera, l’INS Guillem Catà, els avis de l’Associació de la Carretera Santpedor, la musicòloga manresana Glòria Ballús i l’artista bagenc Quim Moya, que realitzarà una acció plàstica en directe durant les jornades professionals. La dissenyadora Miriam Ponsa vesteix els 31 integrants de l’OMAC.