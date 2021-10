L'exposició 'World Press Photo 2021' arriba a Barcelona de l'11 de novembre al 12 de desembre al CCCB. La mostra exposarà els projectes guanyadors el 2021 del World Press Photo, el prestigiós concurs de fotoperiodisme, i inclourà, entre d'altres, les fotografies de Pablo Tosco, primer premi en la categoria de Temes Contemporanis (Fotografies Individuals), i Luis Tato, tercer premi en la categoria de Natura (Reportatges Gràfics), i nominat al World Press Photo de l'Any. Per altra banda s'amplia el programa de visites guiades presencials i es torna a oferir la visita en format en línia a través de la plataforma Filmin.

L'exposició, organitzada per dissetè any consecutiu per la Fundació Photographic Social Vision amb la coproducció del CCCB i la col·laboració principal de la Fundació Banc Sabadell, exhibeix els treballs guanyadors de l'última edició del concurs World Press Photo que "mostren una àmplia visió dels reptes que afronta la societat global, més enllà dels titulars d'actualitat". Aquest any, Photographic Social Vision celebra el seu vintè aniversari.

Com ja es va anunciar en aquesta edició, cinc autors espanyols han guanyat un World Press Photo: Pablo Tosco, primer premi en la categoria de Temes Contemporanis (Fotografies Individuals); Aitor Garmendia, tercer premi en la categoria de Medi Ambient (Reportatges gràfics); Jaime Culebras, tercer premi en la categoria de Natura (Fotografies individuals); Luis Tato, tercer premi en la categoria de Natura (Reportatges Gràfics) i Claudia Reig Valera, menció destacada al Projecte Interactiu Educatiu.

Visites guiades en línia i presencials

Per altra banda s'amplia el programa de visites guiades presencials que s'ofereixen, sempre amb reserva prèvia i aforament limitat, tant a públic general (aquest any també en caps de setmana), com a centres educatius i també a empreses

Després de l'acollida de la passada edició, l'àrea educativa de la Fundació Photographic Social Vision torna a oferir la visita guiada en format en línia a través de la plataforma Filmin, que adapta el relat de l'exposició al llenguatge audiovisual.

A més, Photographic Social Vision oferirà de forma gratuïta més continguts exclusius en format virtual, com entrevistes amb alguns dels fotoperiodistes guanyadors d'aquesta edició del prestigiós concurs de fotoperiodisme.