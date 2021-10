La santcugatenca Lali Pujol, de 64 anys, és la cap de producció de la Fira Mediterrània des del 2012. Ella és el «lligam de tot», apuntava ahir la gerent Lídia Hinojo. I una de les persones que més coneix les entranyes del certamen manresà: Pujol hi està vinculada «des del dia 1» amb qui va ser el primer director artístic del mercat, l’exconseller de Cultura Lluís Puig. Ahir, dia d’obertura de la fira després de mesos de feina, destacava l’«alegria» de la canalla però, també, dels artistes i programadors per «recuperar», sobretot, els espais de relació: «hi havia ganes de venir i això ho vius». Els trasllat de la Llotja al pati del Casino, explicava, estava generant moltes adhesions. I el paquet s’arrodoniria, apuntava, disposant també d’espais del Casino per centralitzar l’activitat professional. Una idea.