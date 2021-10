Mil anys separen la poetessa grega Safo de la monja benedictina Hildegarda de Bingen, i tant l’una com l’altra són lluny del segle XXI. Però la seva paraula ressonarà avui al Kursaal en l’estrena del tercer disc de Tarta Relena, Fiat Lux, per demostrar que hi ha missatges que no perden vigència i amb els quals «nosaltres, avui en dia, hi podem empatitzar», indica Helena Ros, integrant del duet que completa Marta Torrella.

El projecte produït pel festival (A)phonica de Banyoles, el centre de creació La Marfà (Girona) i el segell The Indian Runners manté l’essència de Tarta Relena i, alhora, creix en la dimensió visual de la posada en escena. En el disc, el duet parla «de la ciclicitat dels processos que vivim els humans. Els missatges de Safo al segle VI aC, els dels sefardites o els d’Hildegarda al segle XII expressen problemàtiques emocionals, sobre l’estat d’ànim, el plany del desamor, la vivència del desig, ... que eren vàlides en el seu moment, fa cinc segles i ho continuaran essent d’aquí a cinc més».

El repertori poua en llegats com el de les cançons tradicionals sefardites, les dones paixtú de l’Afganistan i els cants a la Mare de Déu. El concert presentarà els temes d’un disc que es manifesta en llengües com el grec modern, el llatí i el sefardita, a més del català i el castellà. «Per primer cop, també hi ha una cançó en occità i una altra en grec clàssic», afegeix Ros. «Amb cada llengua nova, descobrim una nova manera de cantar», afegeix la soprano barcelonina.