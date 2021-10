No, no és normal, però s’hi acosta. Ahir, el rostre del primer dia de la Fira Mediterrània en segon any de pandèmia, va girar com un mitjó. I els responsables van ser els escolars, que van tornar als carrers i, sobretot, als teatres. És, com argumentava el director artístic Jordi Fosas, l’edició de la recuperació. I la primera pedra la hi van posar prop de 1.500 infants bagencs que van passar per les 8 sessions matinals de la nau de l’Anònima (Cia. Teatre de l’Aurora amb Per què balla en Jan Petit?), Els Carlins (Engruna Teatre amb Sopa de pedres, en la seva primera funció després de ser nominats, dimecres, als Butaca), Sala Plana de l’Om (Markeliñe amb Ganbara Doinuak) i Teatre Conservatori (amb Ullsclucs, una coproducció de l’Auditori amb la fira). Per a molts, per exemple, era la seva primera vegada al Tori i es respirava emoció. Uns van ballar, d’altres van aplaudir i algun va dirigir els cinc músics de l’escenari des de la seva butaca. I a la Plana, la companyia basca acabava la funció parlant amb els petits espectadors.

Aquesta normalitat relativa es va intensificar quan, a mig matí, els responsables de la Mediterrània anunciaven que, finalment, i si res no ho canvia, la Taverna de la Fira (l’envelat del pati del Casino), la nau de l’Anònima i Els Carlins recuperaran a partir d’avui el 100 % de l’aforament com els teatres Kursaal i Conservatori, i la Plana. En total, 250 entrades més (un centenar a la Taverna i als Carlins, i una cinquantena més a l’Anònima) per al gros dels espectacles de llarg cap de setmana escènic manresà.

Una primera jornada repleta d'espectacles

Ahir va ser el dia fort de propostes escolars i familiars que es van combinar amb tres espectacles més: l’estrena a Catalunya del primer disc de Sandra Monfort (Niño Reptil Ángel), una de les tres integrants de Marala, que va exhaurir localitats a la Sala de la Plana amb un directe cuinat entre el folklore i l’electrònica. Cançons pensades per transmetre emocions: De la vulnerabilitat a la fortalesa gràcies a l’evocadora veu d’una artista que fa poesia. I de la nuesa emocional de Montfort a la nuesa literal del performer, ballarí, coreògraf i músic, Simon Mayer per donar pas a l’espectacle inaugural a càrrec dels joves intèrprets de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC).

I en aquest recorregut cap a la normalitat, ahir s’estrenava també la nova ubicació de l’àrea de professionals amb una llotja novament presencial després d’un any d’absència, ara repartida entre la Casa Lluvià i el pati del Casino. La tradicional carpa, la Taverna de la Fira, farà aquests dies una doble funció: aixopluc de la part professional i escenari de concerts. A l’exterior, taules i cadires, servei de bar (Guineu) i la food-truck manresana Rock’n’Raola.