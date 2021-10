La música d’Albert Guinovart (Barcelona, 1962) és plena de grans obres, i ben diverses. La Polifònica de Puig-reig estrena un programa, juntament amb el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, que convida a un recorregut per la seva eclèctica producció, des del Te Deum, una peça d’envergadura per a doble cor, piano, orgue i percussió, fins als famosos musicals com Mar i cel, i els més recents Gaudí i Scaramouche. Tot plegat, ho faran amb uns acompanyants de luxe, començant pel mateix compositor al piano, i seguint amb el tenor sallentí Roger Padullés, la soprano Mireia Dolç, l’organista Jordi Castellà i el percussionista Ramon Torramilans.

Maria Rosa Riera, presidenta de la Polifònica, destaca que el Te Deum, «és un repte, perquè és una composició amb harmonies modernes, perquè el text és el de tota la vida, un cant de lloança i acció de gràcies». La part dels musicals gairebé té el mateix pes, ja que cada bloc dura una mitja hora.

Aquesta producció, que ja estava prevista per l’estiu del 2020, però que s’ha anat ajornant per la pandèmia, s’estrenarà demà (20 h) a l’auditori municipal Enric Granados de Lleida; i diumenge (19 h) s’oferirà al pavelló d’esports de Puig-reig, com a cloenda de la programació de la 41a edició del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, que ha patit modificacions per la pandèmia.

A Puig-reig es van programar, com l’any passat, concerts de cobla els dimecres de juliol a la plaça Nova. I també el concert Jove Projecte Orquestral, amb solistes com les locals Júlia Conangla (violí) i Carla Conangla (violoncel). Aquesta proposta aplegava joves músics d’arreu dirigits per Josep Maria Sauret. La darrera proposta, la d’aquest diumenge, serà pròpiament la part coral del certamen, que en més de 40 anys ha portat més de 150 corals de tots els continents. Arran de la covid, però, s’ha apostat per un model mixt que, per la presidenta de la Polifònica de Puig-reig, «ha anat prou bé. Ja s’anirà veient què podrem fer de cara l’any que ve».

Un cop s’hagi tancat la programació del festival a Puig-reig, arrencarà la de Castellbell, a càrrec de la Capella de Música Burés. Noves dates i corals únicament del país, són els condicionants obligats per la situació sanitària. Però el programa ofereix igualment grans atractius. Divendres que ve (21 h) el Casino Burés acollirà un concert de l’Escolania de Montserrat, cor de veus blanques de renom internacional. L’endemà (21 h), la Polifònica de Puig-reig i el compositor Albert Guinovart es retrobaran, però oferiran un repertori basat únicament en els musicals i algunes peces instrumentals al piano. I es clourà el festival a la població del Bages Sud el diumenge (19 h) amb un concert de la Capella de Música Burés, que actuant a casa oferirà un repertori emotiu i fresc.