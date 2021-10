L’aviació franquista va bombardejar dues vegades Manresa: el 1938 i el 1939. Era el final de la Guerra Civil i el record d’aquella època es fa evident passejant pel refugi antiaeri que hi ha a l’escola la Renaixença. Des d’avui fins diumenge es pot veure a través d’una instal·lació artística. Es diu Khaled i neix d’una idea del creador maresmenc Martí Sancliment.

Ahir a la tarda hi feien els últims preparatius. L’equip format per Roger Badia (disseny de la instal·lació), Sílvia Valls (regidoria) i Rita Molina (adaptació tècnica) hi treballaven col·locant focus, tubs, pedres, pantalles, llambordes... El material necessari per crear petites illes dedicades a les històries de les set persones refugiades protagonistes.

Són de Síria (Khaled Khateb), Algèria (Neila Benbey), Turquia (Semih Ali Aksoy), Marroc (Leila Er Rabiai), República Centreafricana (Yossouf Siby), Bulgària (Georgi Dimitrov) i l’amazic Imad Amrah.

«Encara que fugis d’una guerra, la guerra segueix dins teu», deia a través d’uns altaveus una de les veus, la del sirià Khaled Khateb. És la que dona nom a la instal·lació i un dels fils conductors. «Ves a saber tot el que hem vist», afegia. Es combina l’obra plàstica, la sonora, l’audiovisual i un acurat espai sonor, on les veus i les cants de les persones protagonistes capten l’atenció de qui hi entra. També s’hi sent el so del mar.

L’obra ha estat desenvolupada en un any de residència al Centre Cultural Albareda de Barcelona. Avui s’estrena per primera vegada, a la Fira Mediterrània de Manresa. L’objectiu es que hi assisteixen programadors que el puguin portar a noves ciutats.

També estarà obert al públic general. Seran només onze sessions per a una vintena de persones, que podran fer un recorregut lliure. Ahir, abans de l’estrena, hi havia una sessió exhaurida, la d’avui a les 19.30 h.