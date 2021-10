Tot i la pandèmia, la Fira Mediterrània continua generant expectació entre els professionals del sector. Enguany, en la 24a edició del certamen, han estat uns 1.100 els que s'hi han acreditat, unes xifres similars a les d'altres edicions, tot i les dificultats per als qui venen de l'estranger. "Aquesta és la xifra amb la que ens sentim còmodes perquè hi hagi qualitat i capacitat de compravenda", remarca la gerent de la fira, Lídia Hinojo.

Enguany, dels més de 1.100 professionals, una seixantena són de l'estranger. És el cas del Janos Kern, programador d'Eslovènia, que aquest és el quart cop que ve a la Fira Mediterrània atret per la seva oferta d'espectacles. "M'encanta la Mediterrània i d'aquí m'emporto espectacles que són essència", ha explicat.

De més a prop ha vingut Carles Llull. És tècnic de cultura de l'Ajuntament de Palma de Mallorca i aquest és el tercer cop consecutiu que acudeix al certamen "per saber com respira el mercat i quins productes ofereix". "Sempre hi ha algun espectacle que penso que haig de dur a Palma de Mallorca sí o sí, però també m'enduc converses i coneixences amb altres professionals ", ha afegit.

Aquest any, la Fira Mediterrània ha decidit reubicar la Llotja Professional al Pati del Casino, un espai obert, i ubicat al centre neuràlgic de la ciutat. La decisió ha estat molt ben rebuda pels professionals, ja que el lloc on estava abans, al Museu de la Tècnica de Manresa, quedava més allunyat de la Fira. A la Llotja, que estarà oberta fins aquest dissabte, a banda de les reunions ràpides entre professionals, també hi ha jornades de debat i presentacions de propostes culturals que s'estan gestant.