La dansa d’arrel conjuga a la perfecció amb un escenari enmig de la naturalesa. Així ho han demostrat aquesta tarda els membres de l’Esbart Sant Martí de Barcelona, que han presentat a Manresa el seu últim projecte, Fora N9U, al davant d’una cinquantena d’espectadors. Els dansaires han conduït el públic en un itinerari pel Parc del Cardener, per on els artistes s'han desplaçat per presentar diferents coreografies que reivindiquen la necessitat de compartir per créixer.