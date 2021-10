La Mediterrània ja tenia la programació tancada quan van decaure les restriccions per als castellers. «Però amb bona voluntat», apunta David Traus, president de la colla castellera Tirallongues de Manresa, «es fa tot». Voluntat i, remarca, «tota la predisposició per part de la direcció artística de la fira per poder entrar al programa oficial». Els Tirallongues tornaran a la plaça avui (després de l’exhibició de festa major) encara amb menys restriccions (sense límit de castellers) i amb l’única condició, per actuar, de presentar una PCR negativa si no s’està vacunat. La canalla, finalment, apunta Traus, ja no necessita fer-se cap prova, ni per assajar ni per actuar. Els Tirallongues actuaran amb els Castellers de Lleida i el proper dia 30 els retornaran la visita a les Terres de Ponent.

No és l’escenari habitual ni l’horari, remarca Traus, però és un primer pas per «tornar a actuar a Manresa, en un mercat que atorga visibilitat. Estem molt contents». No ha estat fàcil bregar amb la pandèmia però Traus, president de fa un any, té clar que la colla ha fet tot el possible per tirar endavant. I que ho han aconseguit. Avui, de moment, ja saben que seran més de vuitanta persones i que inicialment, tot i que el seu nivell és de colla de 8, a la Porxada provaran castells de 6: «Si el darrer assaig és molt bo, ja veurem però avui serà una matinal per gaudir del retrobament».

Tot i l’aixecament de les restriccions, el públic veurà avui els castells asseguts en una plaça per a un centenar de persones. Ells no es podran ajudar entre colles i tothom haurà de dur mascareta. Però és un primer retorn.