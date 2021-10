La Fira Mediterrània de Manresa clou aquest diumenge la seva 24a edició amb més d’un 80% d’ocupació i amb rècord d’acreditats professionals (1.231). Una edició, que sense la majoria de restriccions per la covid, ha recuperat la presencialitat i que pel seu director, Jordi Fosas, ha estat la de la “reactivació”. “Hem recuperat espais i musculatura i ja treballem amb il·lusió per tornar als carrers l’any vinent, el gran objectiu”, ha apuntat. Des del punt de vista artístic, Fosas ha celebrat que l’aposta per una mirada jove a l’arrel i la cultura popular s’estigui consolidant. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, s’ha mostrat “emocionat” per tornar a omplir els teatres de la ciutat i ha dit confiar a fer el mateix amb els carrers el 2022.

Ampliació d'aforaments

La Fira va començar amb les limitacions per la covid vigents, i això va canviar en la seva segona jornada, quan divendres matí ja va poder recuperar els aforaments complets dels seus espais. Una gran notícia per al sector cultural i per a la Fira que va possibilitar ampliar la venda de molts dels espectacles que ja tenien les entrades esgotades. La fi d'algunes de les limitacions, com és el cas del pla del PROCICAT recentment aprovat i que permet fer castells de fins a 160 persones, també va permetre recuperar activitats de l'associacionisme al carrer, com els castellers a la Plaça de la Fira de dissabte al matí.

ÀreaPRO al centre

La nova seu del punt de trobada i les activitats professionals, enguany desplaçant al centre de Manresa i amb la Taverna (situada al jardí del Casino) i la Casa Lluvià ha funcionat. La Fira va ser flexible l'any passat amb una pandèmia en el seu apogeu, però enguany ha guanyat la partida optimitzant algunes de les mesures adoptades per fer front a les restriccions. La proximitat entre espais, la ubicació al nucli de la ciutat i la nova zona al jardí del Casino han estat molt ben rebudes.

Una altre dels canvis generats per la irrupció de la covid i que han arribat per quedar-se ha estat la transició al digital. La incorporació de l'streaming s'ha mantingut en algunes de les activitats professionals presencials i algunes d'artístiques. De manera que les xerrades, taules rodones, ponències, debats i reunions ràpides, que recuperaven la dimensió física, també s'han pogut seguir en directe en pantalla.

Més professionals acreditats

La xifra ha augmentat respecte a l'any passat (1.195), assolint les 1.231 persones acreditades (desglossats en 1.008 procedents de Catalunya, 139 d'origen estatal i 84 provinents de l'estranger). Les Jornades professionals han exhaurit les localitats, fins i tot quan el 100% de l'aforament es va reactivar, i s'hi ha de sumar el públic en línia, que ara com ara suma 281 visualitzacions. Pel que fa a les reunions ràpides, un altre indicador objectiu de la recuperació de l'activitat, han suposat gairebé un miler d’interaccions –de les quals 168 en format presencial i 792 en línia. També s'ha recuperat el programa Firaescoles, que ha suposat que uns 2.500 alumnes de 19 escoles del Bages puguin gaudir de la programació adreçada al públic més jove.