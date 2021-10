El 54è Festival de Cinema de Sitges va premiar ahir Lamb, de Valdimar Jóhannsson, com a millor pel·lícula, i Justin Kurzel com a millor director per Nitram, en una edició amb un palmarès molt repartit. La cinta After Blue (Paradise Sale), de Bertrand Mandico, va ser guardonada amb el premi especial del jurat. Els premis d’interpretació van ser compartits: Noomi Rapace (Lamb) i Susanne Jensen (Luzifer), en categoria femenina, i Caleb Landry Jones (Nitram) i Franz Rogowski (Luzifer) en la masculina.

Lamb, guardonada al festival de Canes, també va rebre el premi de la crítica Citizen Kane al director revelació. Al film, la Maria i l’Ingvar viuen aïllats amb el seu ramat de xais en una illa d’Islàndia. Quan descobreixen un misteriós nounat, decideixen criar-lo com si fos fill seu. La nova vida porta molta felicitat a la parella, però la natura els té reservada una última sorpresa.

Antonio Trashorras, membre del jurat, va dir que «ens ha semblat una pel·lícula sorprenent, de molt nivell, que explica una història al·legòrica d’una manera inesperada». I va reconèixer que es van sorprendre en diverses ocasions durant la projecció.

L’altra gran triomfadora va ser Nitram. El director Justin Kurzel es va inspirar en la matança de Port Arthur i relata la història de Nitram, que viu a casa dels seus pares, on passa el temps entre la solitud i la frustració. Un dia coneix la Helen, que viu sola, i junts construeixen una vida al marge de tot. Quan ella desapareix tràgicament, la còlera i la solitud s’apoderen del jove. El premi al millor guió va ser per a Camille Griffin (Silent Night).