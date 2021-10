Santpedor va acollir aquest diumenge, amb bona acollida per part del públic, el teatre, la dansa, la música i el circ en quatre espectacles de curta durada que van donar cos al Festival Test, nascut de la xarxa Testimoni Escènic del centre de producció cultural i residència d'artistes Cal Gras, a Avinyó.

Més d'un centenar de persones van gaudir d'unes obres creades per a espais reduïts i no convencionals: ‘Aquest sol, hi és per a tots?’, ‘Puntos suspendidos’ de la companyia Tan lluny, ‘Perdre el temps’ de la companyia WeColorMusic i ‘No pastanaga’, de la companyia Espavila.

El regidor de Cultura, Agustí Comas, destaca que “el treball transversal que es fa amb la resta de municipis per contribuir a la difusió de la cultura ens enriqueix social i col·lectivament, fent arribar al públic un tipus d'espectacles que no es veuen en els circuits habituals i és una manera també de potenciar aquests tipus de companyies, en un format àgil i a la vegada més intens que permet una connexió més directe amb el públic”.

Santpedor participa al Festival Test des de l’any 2017, que es fa de forma itinerant pels municipis que formen part de la Xarxa Testimoni Escènic. El Festival, que arriba a la 6ª edició amb 13 municipis adherits, ja ha passat per Avinyó, Navarcles, Balsareny, Callús, Navàs i Santpedor, i passarà per vuit municipis més de la Catalunya central al llarg dels mesos d’octubre i novembre.