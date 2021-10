El 17 d’octubre del 2020, ara tot just fa un any, aquest diari plasmava una situació insòlita en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa: els programadors i artistes s’havien de buscar la vida davant d’una ciutat amb tota la restauració tancada. Les mesures sanitàries d’aquell moment van decretar, precisament aquell cap de setmana, que bars i restaurants havia de tornar a tancar per revertir el repunt de contagis.

«Havíem previst moltes situacions, com el confinament nocturn o els aforaments molt reduïts, però no que ens tancarien els restaurants: on menjarien programadors i artistes?». Ho diu Lídia Hinojo, gerent de la Fira Mediterrània, que, un any després, recorda amb humor aquella situació i també la «gran tasca que van fer els restaurants amb el menjar per emportar».

En definitiva, la fira de l’any passat es va convertir en una mena de gimcana alimentària per la ciutat de Manresa. Aquest any, però, la situació ha canviat completament i la ciutat ha pogut saldar el deute amb els artistes i els programadors. Precisament, també el cap de setmana de la fira, va arribar l’esperat aforament al 100% a dins i fora dels restaurants.

Iris Vila-Massana, treballadora del restaurant Kursaal Espai Gastronòmic, explicava que «es fa estrany veure el restaurant tan ple després de tant temps». I és que la fira ha anat molt bé perquè els restaurants hagin pogut celebrar el retorn a la normalitat per la porta gran.

La Mediterrània ja beneficia en condicions normals la restauració i el comerç local de la ciutat. Ara bé, amb l’obertura al complet dels locals, encara més. Tot i això, Xavier Garcia, soci del restaurant Las Vegas, apuntava que «hem passat de no poder donar menjar als artistes l’any passat a no poder donar-los de menjar a tots perquè el restaurant estava ple». Las Vegas és un dels restaurants que, normalment, tanca els diumenges, però, aprofitant l’avinentesa de la fira, fa l’excepció, com en altres ocasions especials.

I és que tant el restaurant del Kursaal com Las Vegas són punts neuràlgics de la fira. El primer, per compartir espai amb el teatre, i el segon, per la seva ubicació, totalment cèntrica i per estar molt a prop del teatre Conservatori, la sala de la Plana de l’Om i la plaça Porxada, escenaris de la Mediterrània. El mateix passa amb el restaurant El Glaç on, just al seu davant, hi ha el pati del Casino i la Casa Lluvià, dos dels punts on, engany, s’ha situat la Llotja professional, que ha canviat, per la covid, el Museu de la Tècnica pel centre de la ciutat.

Guillem Vilà, que regenta aquest darrer restaurant, es mostrava emocionat de poder reprendre un servei que tant havien anhelat. «Aquest any hem tingut el restaurant ple fins a tres dies abans del cap de setmana, i és una situació que normalment no es dona».

I és que la represa de la normalitat sembla que arriba amb força: discoteques, ara fa una setmana, i teatres i restaurants, des de divendres passat, han tornat a poder obrir els locals al cent per cent de l’aforament després de més d’un any i mig. I el que es respirava, aquests dos últimes dies, era una atmosfera prepandèmia.

Lídia Hinojo, gerent de la Mediterrània, recorda amb humor la situació que van viure l’any passat amb els restaurants tancats. Ara, ja s’ha convertit en una anècdota, però, en aquell moment, artistes i programadors van haver de fer mans i mànigues per poder menjar els dies de fira. Com recorda Hinojo, uns artistes, després de comprar pasta fresca en un supermercat, van demanar a veïns i restaurants si els podien escalfar l’aigua per poder-la coure. A més, menjar al carrer estava prohibit i entre els comentaris recurrents hi havia el qui explicava que se sentia com si anés de botellot... però alimentari.