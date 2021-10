La Mare Cultural i el director i dramaturg solsoní Mia Parcerisa posen en marxa un conjunt de tallers teatrals. La iniciativa «Ara i aquí. Tallers d’arts escèniques aplicades a la creació col·lectiva i comunitària» neix amb la voluntat de formar un grup eclèctic i interdesciplinar on cadascú, des de la seva intimitat, pugui posar al centre aquelles expressions i qüestions d’interès compartit que no s’acostumen a exhibir davant d’un públic. El projecte té col·laboració de Tatrau Teatre i la companyia Lacetània Teatre de la qual Parcerisa n’és el president.

Ofert a majors de 18 anys i amb un cost de 30 euros mensuals, el curs impartit per Parcerisa s’iniciarà el proper 2 de novembre i inclourà una cita els dimarts d’una hora i mitja setmanal, de les 20 a les 21.30 h al Tatrau (carrer de Santa Llúcia, 23). Pel que fa a la durada, les sessions coincidiran amb el curs escolar, per tant, clouran el juny i i es respectaran els períodes no lectius. Així mateix, les persones interessades ja poden inscriure’s a través del correu lamarecultural@gmail.com. En el mateix correu, cal que es facilitin el nom i cognoms, un telèfon i una adreça electrònica de contacte.