El youtuber manresà Jordi Wild ha aprofitat el seu podcast setmanal, The Wild Project, per posar sobre la taula el debat del català a les aules. El creador de continguts ha fet un discurs en defensa de la llengua al seu canal de YouTube, demanant respecte per l'idioma. "Deixeu-nos que a les escoles aprenguem català, si no, desapareixerà. Hi ha algun problema en això?", ha preguntat, tal com es pot veure al vídeo publicat per l'usuari @jmangues a Twitter.

Jordi Wild, youtuber d'11 milions de seguidors, defensant el català i el model d'escola catalana:pic.twitter.com/tmtGobdMBG — Joan Mangues (@jmangues) 19 de octubre de 2021

En aquest sentit, el manresà, ha recordat que l'ús del català no implica que el castellà no tingui un paper clau en el dia a dia de les escoles. "A Catalunya, encara que a les aules ens ensenyin en català, aprenem bé el castellà. El sabem parlar perfectament", assegura. Per aquest motiu, considera que ambdues llengües conviuen al territori. "A Catalunya el bilingüisme funciona de meravella", ha subratllat.

El manresà també ha reflexionat al podcast The Wild Project sobre l'ús de la llengua en el dia a dia, i del consum de cultura, literatura o oci que es fa en català. "Les pel·lícules les veiem en castellà, els youtubers i streamers els gaudim en castellà. El nostre món d'entreteniment és el castellà", explica. "Voleu que desaparegui? No em contesteu perquè sé quina és la resposta de molts", s'ha preguntat.