Aquest dimecres el jurat dels Premis Ondas 2021 ha donat a conèixer els guanyadors de la 68a edició dels guardons. Aitana, Pablo López i Mikel Erentxun han sigut els premiats en la categoria musical d'una edició que ha batut rècords de participació. En total, s'han rebut 550 candidatures procedents de 17 països de tot el món.

En l'àmbit musical, dues de les estrelles del moment, Pablo López i Aitana, s'emporten ex aequo el guardó 'fenomen de l'any'. Pablo López ha sigut destacat per la seva tasca amb la gira 'Mayday&Stay Tour', que li ha permès plasmar els temes recollits en l'àlbum 'Unikornio: Once millones de versos después de ti'. Els Ondas 2021 reconeixen la gira de l'artista malagueny per la seva capacitat de "revitalitzar els concerts en un dels moments més complicats per a la música en directe".

Per la seva banda, Aitana va estrenar el desembre de 2020 el seu segon àlbum d'ençà que va sortir d'Operación Triunfo, '11 razones'. El jurat dels Ondas destaca a la de Sant Climent de Llobregat com "una de les artistes més rellevants del pop nacional dels últims anys".

La figura d'Erentxun

Els Premis Ondas també han reconegut Mikel Erentxun per les seves "més de quatre dècades de trajectòria en la música". L'artista donostiarra acaba de publicar 'Amigos de guardia', un disc "amb el que ret tribut a Duncan Dhu i a una vintena de companys de professió de tots els gèneres".

Ràdio i televisió

Entre els guardonats en les altres categories, 'Crims' de Catalunya Ràdio i dirigit per Carles Porta ha guanyat el premi al millor programa de ràdio; el documental 'Eso que tú me das' de Jordi Évole sobre el cantant Pau Donés, el Premi Ondas Nacional de Televisió al millor documental o sèrie documental, i l'actriu Vicky Luengo ha rebut el guardó en la categoria de millor intèrpret femenina en ficció pel seu paper a la sèrie 'Andidisturbios'. També s'ha guardonat el programa 'Deforme semanal ideal total' de Ràdio Primavera Sound amb el premi Ondas ex aequo al millor podcast o programa d'emissió digital i la sèrie 'Maricón perdido', produïda per El Terrat, amb el premi Ondas a la millor sèrie de comèdia, també ex aequo.