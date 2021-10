El filòleg callussenc i actual cap d'estil del diari digital VilaWeb, Jordi Badia i Pujol, va presentar aquest passat diumenge, 17 d'octubre, el seu llibre 'Salvem els mots' en un acte celebrat al local d'Esquerra Republicana a Súria, organitzat pel mateix partit i presentat per Marta Viladés, portaveu del Grup Municipal.

Un nombrós públic local, i també procedent de Callús, es va aplegar per escoltar l'autor d'aquesta interessant obra que reivindica, dins l'actual context d'emergència lingüística, la necessitat de no deixar perdre de forma definitiva trets, paraules, expressions que configuren i donen personalitat a la nostra llengua i que actualment són a la corda fluixa. Aquesta pèrdua de diversitat, derivada en bona part per un procés de substitució en esdevenir el castellà la llengua de referència, comporta també la pèrdua de precisió i de matisos.

Jordi Badia, però, es mostra optimista i alhora pragmàtic. L'autor ens proposa, a través del seu llibre, dues-centes parelles de mots o expressions sinònims, en què l'ús de les primeres opcions ha anat agafant tanta força aquests darrers anys que ha marginat l'ús de les segones. Badia analitza cadascuna d'aquestes parelles, de forma amena i amb una explicació rica en detalls i exemples que estimula la curiositat del lector. Entre molts altres, contagiar>encomanar, corba>revolt, dir paraulotes>renegar o digerir>pair, són alguns dels exemples que el filòleg bagenc ens exposa en la seva obra.

El llibre, que va sortir publicat a l'agost, ha tingut una excel·lent acollida, tal com ho il·lustra el fet que en la presentació de diumenge es venguessin tots els exemplars disponibles, que ja corresponen a la segona edició. L'editorial ja en prepara la tercera.

Des d'aquí us convidem a llegir "Salvem els mots" per fer possible una llengua més rica i genuïna.