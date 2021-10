«Per fi!». No és una exclamació gratuïta. Després de dos anys i una pandèmia, el compositor sallentí Carles Cases (1958) publica el seu nou treball discogràfic, Minimal (Temps Record), un disc amb onze peces però entès com «una obra conjunta» en el qual el músic explora la música minimalista passada pel seu sedàs. Minimal -«el títol ja ho diu tot»- és el retorn de Cases als temes propis des d’Araguaia (2014) i es podrà adquirir l’1 de novembre al Kursaal, coincidint amb la seva actuació al teatre manresà on portarà l’espectacle Concert Paradiso. Minimal també es podrà trobar a management@carlescases.com.

Acabat d’arribar de Tetuan i Chefchaouen, on ha estat treballant en la presentació del concert a Manresa (en format gran, amb 24 músics), Cases explicava ahir que l’únic que pretén amb Minimal és «aportar la meva visió» del gènere. Com? Amb «els meus ingredients habituals», centrats en unes «harmonies autodidactes», en un allunyament «de la repetició per la repetició» i amb una mirada cap al barroquisme: «la primera obra que vaig escoltar era de Bach i sempre acaba traient el cap».

L’«essència» del disc, «les melodies», les va escriure a L’Havana en tres setmanes però la irrupció de la pandèmia va fer que tot s’endarrerís. Dos anys, en total. La producció, apunta, va resultar «complicada, no podíem gravar, no podíem assajar, no ens podíem trobar». Un procés que defineix de «molt dispers» i que no li ha agradat gens: «no hi tornaria», confessa. El millor?. «Que Minimal pot veure la llum gràcies a la col·laboració dels meus amics, que m’han ajudat a subvencionar el treball». Han estat una setantena d’aportacions: «no puc estar més content», remarca.

Amb orquestra de corda, piano i percussió, la base orquestral de Minimal es va enregistrar amb una vintena de músics de corda de la Bulgarian Chamber Orchestra als Estudis de Ràdio Sofia, a Bulgària, el mes de maig. Els mesos d’estiu es va dur a terme la gravació dels solistes a l’Estudi Roma de Borredà i va comptar amb Alberto Reguera (violí i viola), Pep Pérez (piano), Quim Ollé (flautes), Sveta Trushka (violoncel), Jan Badia (clarinet), Enric Pinazo (clarinet baix), Almudena Martínez (trompetes) i Robert Armengol (percussions).