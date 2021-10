Cneclub projectarà aquest diumenge Vivir rodando (1995), un nou film del cicle «Cinema dins del cinema»(la passada temporada vam poder gaudir de Vida en sombras i El desprecio) que està inclòs en el projecte «Manresa i acció». El seu autor, Tom DiCillo, és un creador polièdric (actor, director de fotografia, realitzador) que va col.laborar en els inicis dels anys vuitanta amb el gran Jim Jarmusch (signà la il·luminació dels seus dos primers llargmetratges, Permanent Vacation i Extraños en el paraíso) i va debutar com a director el 1991 amb una extravagància tan recomanable com Johnny Suede. La conflictiva gestació d’aquesta singular opera prima, en què no tingué una relació gaire fluida amb un primerenc Brad Pitt, és la principal inspiració precisament de Vivir rodando, el seu següent treball, una obra declaradament autobiogràfica que recull els innombrables problemes que ha d’afrontar un cineasta ambiciós i summament neuròtic, Nick Rece, en el rodatge d’una cinta independent i de baix pressupost anomenada Living in Oblivion (aquest és, significativament, el títol original de la pel·lícula de Dicillo). Aquest realitzador estatunitenc desmitifica la creació cinematogràfica amb una visió mordaç, jocosa i saludablement autocrítica que desacralitza especialment un univers sovint idealitzat (el segell independent, oposat a la maquinària de Hollywood i revestit moltes vegades d’una aureola heroica i immaculada). L’artífex de Box of Moon Light reflexiona sobre el seu ofici amb un humor irreverent i s’allibera de les seves febleses sense cap tipus de complex. Un impagable Steve Buscemi i la sempre adorable Catherine Keener (una de les muses del cinema independent nord-americà dels anys noranta) encapçalen el repartiment d’aquesta dissecció sucosa, hilarant i tragicòmica de les interioritats del setè art.