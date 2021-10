Els tres autors convidats a «País petit», Bernardo Atxaga, Chus Pato i Manuel Forcano, van apadrinar ahir a la tarda un arbre del Parc del Cardener de Manresa, en el marc del projecte El bosc pensa, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Manresa per fomentar l’activitat a l’Anella Verda.

La zona boscosa del Pont Nou s’ha convertit en un indret d’apadrinament per part de les personalitats culturals que visiten Manresa. De moment, ja són set els plataners que tenen padrins que han intervingut en el Tocats de Lletra, com Gioconda Belli, o que vindran pròximament en el cicle Cosmògraf, com Joan-Carles Mèlich i Marina Garcés. Al costat de cadascun dels arbres, s’hi pot trobar una estructura de fusta amb un codi QR que recull les seves biografies i un enllaç per accedir a l’acte en què han participat en la ciutat.